Lotofácil

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3822, rateio de quinta (05/11/26)

Prêmio é de R$ 5 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Lotofácil de hoje 3822
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Mudar de vida com apenas 15 números é o sonho de milhares de apostadores que vão acompanhar o sorteio da Lotofácil nesta quinta-feira, 4 de novembro. O concurso 3822 chega com prêmio estimado em R$ 5 milhões, valor que será pago a quem acertar todas as dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Resultado da Lotofácil de hoje 3822

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3822, organizados em ordem crescente: 01-02-06-07-09-10-12-13-15-17-18-20-21-24-25

Agora, os ganhadores da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3822 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil  podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Lotofácil de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras, sempre às 21h. Aos domingos corre às 11h.

Como apostar no próximo sorteio

Para apostar, o jogador deve adquirir um volante da Lotofácil em uma casa lotérica ou acessar os canais digitais da Caixa. Também é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, é a chamada Surpresinha.

As apostas podem ser feitas:

  • Em casas lotéricas credenciadas;
  • Pelo site Loterias Online Caixa;
  • Pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS);
  • Ou pelo Internet Banking Caixa (para correntistas).
  • Se ninguém ganhar, o prêmio pode acumular.

Veja:

concurso 3821

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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