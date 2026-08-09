Resultado da Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Loteria Federal deste domingo (9/8)
Premiação da Mega-Sena é de R$ 165 milhões
Os resultados das loterias da Caixa deste domingo, 9 de agosto de 2026, serão divulgados após os sorteios. Entre os destaques estão a Lotofácil concurso 3757, a Mega-Sena concurso 3042, a Quina concurso 7087 e a Loteria Federal concurso 6090.
Os números serão atualizados pelo jornal DCI assim que a Caixa divulgar os resultados oficiais. As dezenas publicadas abaixo estarão organizadas em ordem crescente, e não necessariamente na sequência em que saíram no sorteio. No caso da Loteria Federal, a conferência deve ser feita pelo número do bilhete.
Lotofácil 3757
O concurso 3757 da Lotofácil será sorteado neste domingo (9), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O prêmio estimado para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 2 milhões.
Números sorteados:
Aguardando sorteio.
15 acertos: aguardando apuração.
14 acertos: aguardando apuração.
13 acertos: aguardando apuração.
12 acertos: aguardando apuração.
11 acertos: aguardando apuração.
Mega-Sena 3042
A Mega-Sena concurso 3042 também tem sorteio marcado para este domingo (9). O prêmio principal está estimado em R$ 165 milhões, após o concurso 3041 acumular.
Números sorteados:
Aguardando sorteio.
Sena: aguardando apuração.
Quina: aguardando apuração.
Quadra: aguardando apuração.
Quina 7087
O concurso 7087 da Quina será realizado neste domingo (9). Os números e o rateio serão atualizados após a realização do sorteio.
Números sorteados:
Aguardando sorteio.
Quina: aguardando apuração.
Quadra: aguardando apuração.
Terno: aguardando apuração.
Duque: aguardando apuração.
Loteria Federal 6090
A Loteria Federal concurso 6090 também terá sorteio neste domingo, 9 de agosto. A modalidade distribui os prêmios de acordo com os bilhetes extraídos no sorteio.
1º prêmio: aguardando sorteio.
2º prêmio: aguardando sorteio.
3º prêmio: aguardando sorteio.
4º prêmio: aguardando sorteio.
5º prêmio: aguardando sorteio.
Onde conferir os resultados das loterias?
Os resultados oficiais dos concursos da CAIXA podem ser consultados após os sorteios. A página da Lotofácil da instituição disponibiliza a consulta por número de concurso e informações sobre premiação.