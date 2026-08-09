Resultado da Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Loteria Federal deste domingo (9/8)

Os resultados das loterias da Caixa deste domingo, 9 de agosto de 2026, serão divulgados após os sorteios. Entre os destaques estão a Lotofácil concurso 3757, a Mega-Sena concurso 3042, a Quina concurso 7087 e a Loteria Federal concurso 6090.

Os números serão atualizados pelo jornal DCI assim que a Caixa divulgar os resultados oficiais. As dezenas publicadas abaixo estarão organizadas em ordem crescente, e não necessariamente na sequência em que saíram no sorteio. No caso da Loteria Federal, a conferência deve ser feita pelo número do bilhete.

Lotofácil 3757

O concurso 3757 da Lotofácil será sorteado neste domingo (9), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O prêmio estimado para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 2 milhões.

Números sorteados:

Aguardando sorteio.

15 acertos: aguardando apuração.

14 acertos: aguardando apuração.

13 acertos: aguardando apuração.

12 acertos: aguardando apuração.

11 acertos: aguardando apuração.

Mega-Sena 3042

A Mega-Sena concurso 3042 também tem sorteio marcado para este domingo (9). O prêmio principal está estimado em R$ 165 milhões, após o concurso 3041 acumular.

Números sorteados:

Aguardando sorteio.

Sena: aguardando apuração.

Quina: aguardando apuração.

Quadra: aguardando apuração.

Quina 7087

O concurso 7087 da Quina será realizado neste domingo (9). Os números e o rateio serão atualizados após a realização do sorteio.

Números sorteados:

Aguardando sorteio.

Quina: aguardando apuração.

Quadra: aguardando apuração.

Terno: aguardando apuração.

Duque: aguardando apuração.

Loteria Federal 6090

A Loteria Federal concurso 6090 também terá sorteio neste domingo, 9 de agosto. A modalidade distribui os prêmios de acordo com os bilhetes extraídos no sorteio.

1º prêmio: aguardando sorteio.

2º prêmio: aguardando sorteio.

3º prêmio: aguardando sorteio.

4º prêmio: aguardando sorteio.

5º prêmio: aguardando sorteio.

Onde conferir os resultados das loterias?

Os resultados oficiais dos concursos da CAIXA podem ser consultados após os sorteios. A página da Lotofácil da instituição disponibiliza a consulta por número de concurso e informações sobre premiação.