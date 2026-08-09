Lotofácil

Resultado da Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Loteria Federal deste domingo (9/8)

Premiação da Mega-Sena é de R$ 165 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Loteria Federal DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Os resultados das loterias da Caixa deste domingo, 9 de agosto de 2026, serão divulgados após os sorteios. Entre os destaques estão a Lotofácil concurso 3757, a Mega-Sena concurso 3042, a Quina concurso 7087 e a Loteria Federal concurso 6090.

Os números serão atualizados pelo jornal DCI assim que a Caixa divulgar os resultados oficiais. As dezenas publicadas abaixo estarão organizadas em ordem crescente, e não necessariamente na sequência em que saíram no sorteio. No caso da Loteria Federal, a conferência deve ser feita pelo número do bilhete.

Lotofácil 3757

O concurso 3757 da Lotofácil será sorteado neste domingo (9), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O prêmio estimado para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 2 milhões.

Números sorteados:
Aguardando sorteio.

15 acertos: aguardando apuração.
14 acertos: aguardando apuração.
13 acertos: aguardando apuração.
12 acertos: aguardando apuração.
11 acertos: aguardando apuração.

Mega-Sena 3042

A Mega-Sena concurso 3042 também tem sorteio marcado para este domingo (9). O prêmio principal está estimado em R$ 165 milhões, após o concurso 3041 acumular.

Números sorteados:
Aguardando sorteio.

Sena: aguardando apuração.
Quina: aguardando apuração.
Quadra: aguardando apuração.

Quina 7087

O concurso 7087 da Quina será realizado neste domingo (9). Os números e o rateio serão atualizados após a realização do sorteio.

Números sorteados:
Aguardando sorteio.

Quina: aguardando apuração.
Quadra: aguardando apuração.
Terno: aguardando apuração.
Duque: aguardando apuração.

Loteria Federal 6090

A Loteria Federal concurso 6090 também terá sorteio neste domingo, 9 de agosto. A modalidade distribui os prêmios de acordo com os bilhetes extraídos no sorteio.

1º prêmio: aguardando sorteio.
2º prêmio: aguardando sorteio.
3º prêmio: aguardando sorteio.
4º prêmio: aguardando sorteio.
5º prêmio: aguardando sorteio.

Onde conferir os resultados das loterias?

Os resultados oficiais dos concursos da CAIXA podem ser consultados após os sorteios. A página da Lotofácil da instituição disponibiliza a consulta por número de concurso e informações sobre premiação.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Resultado da Lotofácil de hoje 3757

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3757 e rateio (09/08/26)

Resultado da Lotofácil de hoje 3756

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3756 e rateio (07/08/2026)

Resultado da Lotofácil de hoje 3755

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3755 e rateio (06/08/26)

Resultado da Lotofácil de hoje 3754

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3754 e rateio (05/08/26)

Concurso da Lotofácil 3754

Concurso da Lotofácil 3754 hoje vai pagar prêmio milionário

Moradores do ES e de MG acertam a Lotofácil

Apostas do ES e MG ganham a Lotofácil e dividem prêmio de R$ 4,9 milhões

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes