Lotofácil

Moradores do ES e de MG acertam a Lotofácil e dividem prêmio de R$ 4,9 milhões

As dezenas sorteadas no concurso 3753 foram 01 – 02 – 04 – 06 – 08 – 09 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25

Escrito por Anny Malagolini
Moradores do ES e de MG acertam a Lotofácil DCI
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Dois moradores, um do Espírito Santo e outro de Minas Gerais, acertaram as 15 dezenas do concurso 3753 da Lotofácil, sorteado nesta terça-feira (4). Cada aposta receberá R$ 2.484.746,38, segundo a Caixa Econômica Federal.

A aposta capixaba foi registrada na Loteria Sorte Grande, em Boa Esperança (ES), em um jogo simples realizado de forma presencial. Já o segundo vencedor é de Santa Luzia (MG) e fez a aposta pelos canais eletrônicos da Caixa, também em um jogo simples.

As dezenas sorteadas no concurso 3753 foram: 01 – 02 – 04 – 06 – 08 – 09 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25

Além das duas apostas que acertaram as 15 dezenas e levaram o prêmio principal, o concurso também contemplou 456 apostas com 14 acertos, que receberão R$ 2.025,19 cada. Outras 13.040 apostas fizeram 13 acertos e ganharam R$ 35,00, enquanto 147.523 jogadores acertaram 12 dezenas e faturaram R$ 14,00. Já a faixa de 11 acertos premiou 770.044 apostas, com R$ 7,00 para cada uma.

Próximo sorteio da Lotofácil 3754

O próximo concurso da Lotofácil será realizado nesta quarta-feira (5). De acordo com a estimativa da Caixa, o prêmio está previsto em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

O valor acumulado para o concurso de final zero chegou a R$ 1.091.780,60, enquanto o montante reservado para a Lotofácil da Independência já ultrapassa R$ 142,3 milhões, aumentando a expectativa dos apostadores para o sorteio especial previsto para setembro.

As apostas da Lotofácil podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada ou pelos canais digitais da Caixa até às 20h30. O apostador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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