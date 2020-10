Os números do resultado do concurso 2066 da Quina de ontem são: 02-04-06-08-09-10-12-14-15-16-17-18-19-24-25. O novo sorteio acontece nesta terça-feira às 20h.

Na última segunda-feira (26) foi sorteado às 20h os números do concurso 2066 da Lotofácil. O próximo sorteio acontece hoje (27) no mesmo horário, no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 19h. Confira como apostar na Lotofácil!

Resultado do concurso 2066 da Lotofácil de ontem

Confira quais foram os números sorteados no resultado do concurso 2066 da Lotofácil de ontem (26):

02-04-06-08-09-10-12-14-15-16-17-18-19-24-25

Como apostar na Lotofácil

O resultado do próximo concurso sai nesta terça às 20h. Para jogar e participar do próximo concurso da Lotofácil, basta seguir os seguintes passos:

A cartela tem 25 números;

O apostadores precisam escolher de 15 até 18 números;

Pagar a aposta;

Aguardar o resultado às 20h.

Vale lembrar que o valor mínimo das apostas da Lotofácil é de R$2,50. Porém, o preço pode variar de acordo com a quantidade de apostas e números assinalados na cartela.

Para mais informações sobre o resultado do concurso 2066 da Lotofácil de ontem, acesse o site da Loterias Caixa! Continue acompanhando os resultados de loteria no DCI.

