Resultado Lotofácil 2152: aposta de São Paulo fatura R$ 1,1 milhão

Na noite deste sábado (06) o resultado da Lotofácil 2152 fez mais um milionário. Desta vez o sortudo é de São Paulo capital. O ganhador faturou R$ 1.194.465,72 após acertas as 15 dezenas.

O resultado da Lotofácil concurso 2152 foi: 15 11 03 02 13 06 23 20 12 04 17 16 10 18 25

Teve ganhadores na Lotofácil de hoje?

Apenas um apostador acertou as 15 dezenas do resultado da Lotofácil 2152 deste sábado. O sorteio ainda pagou diversos prêmios nas demais faixas.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Com 14 acertos, 187 apostas ganharam R$ 1.339,32. Já com 13 acertos, 8004 apostas faturaram R$ 25. Com 12 acertos, 107594 apostas levaram R$ 10. Por fim, na menor faixa de premiação, com 11 acertos, 582021 apostas conseguiram faturar R$ 5.

15 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 1.194.465,72;

14 acertos – 187 apostas ganhadoras, R$ 1.339,32;

13 acertos – 8004 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 107594 apostas ganhadoras, R$ 10,00;

11 acertos – 582021 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

Os apostadores sortudos que faturaram prêmios no valor bruto acima de R$ 1.903,98 devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, pode movimentar o dinheiro nas unidades lotéricas.

Quando será o próximo concurso da Lotofácil?

Na próxima segunda-feira, dia 08 de janeiro, a Lotofácil vai sortear R$ 1,5 milhão no concurso 2153. Os apostadores podem registrar os jogos até às 19h.

Para jogar na loteria mais fácil do Brasil, basta apenas selecionar de 15 a 20 números no volante e fazer o jogo em uma casa lotérica ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br). As apostas podem ser feitas até às 19h. O valor do jogo simples, com a menor quantidade de números, custa R$ 2,50.

Os sorteios da Lotofácil ocorrem sempre de segunda a sábado, às 20h. Leva prêmio os apostadores que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.