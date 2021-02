Resultado Lotofácil 2156: 2 apostas dividem prêmio de R$ 1,2 milhão

Na noite desta quinta-feira (11), uma aposta feita em São Paulo e outra em Brasília acertaram as 15 dezenas do resultado da Lotofácil 2156. Cada uma das apostas ganhou o prêmio de R$ 633.962,65. As dezenas sorteadas na Lotofácil de hoje foram:

08 – 12 – 18 – 23 – 05 – 07 – 21 – 19 – 13 – 04 – 14 – 06 – 20 – 10 – 17

Teve ganhadores na Lotofácil de hoje?

Além das duas apostas que dividiram o prêmio milionário da faixa principal do sorteio, diversos outros apostadores ganharam nas faixas de menor valor no resultado da Lotofácil 2156 de hoje.

Com 14 acertos, 282 apostas ganhadoras levaram R$ 1.346,78. Já na faixa de 13 acertos, 9578 apostas ganharam R$ 25. Com 12 acertos, 111402 apostadores levaram R$ 10. Já com 11 acertos, 592347 ganharam R$.

15 acertos – 2 apostas ganhadoras, R$ 633.962,65;

14 acertos – 282 apostas ganhadoras, R$ 1.346,78;

13 acertos – 9578 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 111402 apostas ganhadoras, R$ 10,00;

11 acertos – 592347 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

Os ganhadores podem retirar os prêmios de duas maneiras. Primeiro, se a aposta ganhadora tenha um valor bruto de R$ 1.903,98, a movimentação só pode ser feita em uma Agência da Caixa. Caso o valor do prêmio seja menor, a retirada pode ser feita em qualquer casa lotérica.

Para acompanhar todas as gravações dos sorteios da Lotofácil, acesse o perfil da Caixa no Youtube.

Sorteio da Lotofácil de hoje (11/02/2021)

Próximo sorteio da Lotofácil

Nesta sexta-feira, às 20 horas, ocorre o próximo sorteio da Lotofácil. O concurso tem prêmio estimado de R$ 1,5 milhão para o apostador que acertar as dezenas premiadas.

As apostas para o jogo podem ser feitas até uma hora antes do sorteio em lotéricas ou pela internet. O valor do bilhete simples, com 15 números, custa R$ 2,50. Se quiser, o apostador pode aumentar a quantidade de números no volante até 20, assim aumentando as chances de ganhar o prêmio.

Todos os resultados da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2155. O sorteio foi na quarta-feira, 11/02. Os números sorteados foram:

21 13 18 22 14

15 19 03 06 02

20 09 01 17 04

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2154. O sorteio foi na terça-feira, 10/02. Os números sorteados foram:

21 20 16 11 19

04 18 03 23 05

24 10 08 12 07

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2153. O sorteio foi na segunda-feira, 08/02. Os números sorteados foram:

14 08 11 09 13

21 17 15 07 01

04 02 10 20 18

Para acompanhar mais resultados da Lotofácil clique aqui.

As gravações dos sorteios ficam disponíveis no perfil da Caixa no Youtube.