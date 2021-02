Resultado da Lotofácil 2153: veja as dezenas de hoje (8/2/2021)

O resultado da Lotofácil concurso 2153 de hoje, que pode pagar prêmio de R$ 1,5 milhão, será divulgado a partir das 20 horas desta segunda-feira, dia 8 de fevereiro. Para levar a bolada, o apostador deve acertar as 15 dezenas do jogo.

Acompanhe o resultado da Lotofácil concurso 2153:

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2152 . O sorteio foi no sábado, 06/02. Os números sorteados foram:

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2151. O sorteio foi na sexta-feira, 05/02. Os números sorteados foram:

03 18 13 22 08

14 06 24 21 15

01 12 09 11 07

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2150. O sorteio foi na quinta-feira, 04/02. Os números sorteados foram:

01 21 14 08 02

12 07 16 11 05

23 15 09 03 25

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2149. O sorteio foi na quarta-feira, 03/02. Os números sorteados foram:

14 02 23 08 04

18 13 09 16 01

15 17 12 10 20

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2148. O sorteio foi na terça, 02/02. Os números sorteados foram:

14 23 18 03 04

20 15 11 22 08

24 07 01 25 16

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2147. O sorteio foi na segunda, 01/02. Os números sorteados foram:

06 25 16 19 07

12 01 03 20 22

09 14 08 05 15

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2146. O sorteio foi no sábado, 30/01. Os números sorteados foram:

01 02 04 06 08

09 11 13 16 17

18 19 20 21 22

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2145. O sorteio foi na sexta, 29/01. Os números sorteados foram:

02 05 06 07 08

10 12 13 14 15

17 20 23 24 25

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2144. O sorteio foi na quinta, 28/01. Os números sorteados foram:

20 11 01 02 05

08 06 09 13 12

14 19 17 25 15

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2143. O sorteio foi na quarta, 27/01. Os números sorteados foram:

11 23 17 25 03

20 18 09 01 19

21 14 10 06 02

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2142. O sorteio foi na terça, 26/01. Os números sorteados foram:

22 16 07 02 17

20 14 11 09 24

23 06 25 04 12

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2141. O sorteio foi na segunda, 25/01. Os números sorteados foram:

23 25 22 14 03

18 04 09 07 02

08 24 01 10 05

Aprenda a fazer o desdobramento da Lotofácil e aumente as suas chances de ganhar um prêmio no sorteio.

Sorteio da Lotofácil

Os sorteios da loteria mais fácil do Brasil ocorrem sempre de segunda a sábado, às 20h. As apostas podem ser registradas até uma hora antes do sorteio. O jogo simples custa R$ 2,50.

Os prêmios da Lotofácil são variados. Ganha quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.