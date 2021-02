Resultado Lotofácil 2166: 2 apostas dividem prêmio de R$ 1,1 milhão

Uma aposta feita em Barueri (SP) e outra no canal eletrônico de apostas da Caixa acertaram o resultado da Lotofácil 2166. Cada aposta faturou o prêmio de R$ 565.171,46 na faixa principal do jogo. As dezenas sorteadas hoje foram: 12 06 09 10 11 20 02 13 04 18 24 21 14 03 15.

Teve ganhadores da Lotofácil de hoje?

Duas apostas saíram vencedoras na faixa principal do resultado da Lotofácil 2166. Com isso, cada uma levou a bolada de R$ 565.171,46 da divisão do prêmio. Ainda nas demais faixas de premiação, diversas outras apostas também foram premiadas.

O jogo da Lotofácil 2166 pagou R$ 1.667,89 a 203 apostas que acertaram 14 números. Com 13 acertos, 6944 apostas ganharam R$ 25. Já com 12 acertos, 92764 apostas levaram o prêmio de R$ 10. Por fim, na menor faixa de prêmios, com 11 acertos, 531242 apostas levaram R$ 5.

15 acertos – 2 apostas ganhadoras, R$ 565.171,46

14 acertos – 203 apostas ganhadoras, R$ 1.667,89

13 acertos – 6944 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos – 92764 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos – 531242 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Se você for o apostador que acertou resultado da Lotofácil 2166, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78 (valor líquido), basta ir até uma lotérica para receber o montante. É necessário que o ganhador leve os documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo jogo da Lotofácil ocorre nesta sexta-feira, dia 26 de fevereiro, às 20 horas. As apostas custam R$ 2,50 e podem ser feitas até uma hora antes do sorteio pela internet ou nas lotéricas. O prêmio está estimado em R$ 1,5 milhão.

A Lotofácil é uma das modalidades lotéricas mais fáceis de apostar e de ganhar, Com ela é possível ganhar prêmios milionários acertando os 15 números. Para jogar, é só marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Há prêmios também para quem acerta 11, 12, 13 ou 14 números do sorteio.