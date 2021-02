Veja o resultado da Lotofácil 2166 de hoje, quinta-feira (25/2)

03 10 15 16 19

05 02 21 17 01

14 08 12 06 22

Resultado da Lotofácil concurso 2161 ,sexta-feira, 19/02. Os números sorteados foram:

03 15 22 02 06

18 25 19 14 24

09 05 07 01 13

Resultado da Lotofácil concurso 2160 ,quinta-feira, 18/02. Os números sorteados foram:

25 14 24 18 16

19 02 04 12 21

08 11 05 06 15

Resultado da Lotofácil concurso 2159, quarta-feira, 17/02. Os números sorteados foram:

24 07 16 02 21

14 01 13 04 18

22 05 25 12 20

Leia os demais resultados na página de Loterias do Jornal DCI.

Para assistir aos sorteios, acesse o perfil da Caixa no Youtube.

Como funciona a Lotofácil?

A Lotofácil é uma das modalidades lotéricas mais fáceis de apostar e de ganhar, Com ela é possível ganhar prêmios milionários acertando os 15 números. Para jogar, é só marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Há prêmios também para quem acerta 11, 12, 13 ou 14 números do sorteio. A aposta simples custa R$ 2,50.

Se você ganhar na Lotofácil, o prêmio pode ser retirado nas lotéricas ou em uma agência da Caixa. O prazo para resgatar o valor é de 90 dias úteis.