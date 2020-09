Confira resultado da Lotofácil concurso 2031 de segunda (14/09)

Os números do concurso da Lotofácil são sorteados a partir das 20h desta segunda, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Você confere o resultado em tempo real no Jornal DCI.

Confira o Resultado da Lotofácil concurso 2031 que pode pagar nesta segunda-feira (14), um prêmio de R$ 1,5 milhão ao apostador que acertar as dezenas no primeiro ou no segundo sorteio, de acordo com as Loterias Caixa.

Confira os números sorteados a partir das 20h.

Clique e confira os vencedores do resultado da Lotofácil

Ganhadores em tempo real:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

15 acertos – 50 apostas ganhadoras, R$ 2.499.998,20

14 acertos – 8408 apostas ganhadoras, R$ 942,83

13 acertos – 246828 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos – 2702658 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos – 13506290 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Você também vai gostar de ler:

Premiação – Resultado da Lotofácil concurso 2031

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Visto que, dessa porcentagem, será deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos: R$ 5,00 para as apostas com 11 prognósticos certos entre os 15 sorteados; R$ 10,00 para as apostas com 12 prognósticos certos entre os 15 sorteados. Por fim, R$ 25,00 para as apostas com 13 prognósticos certos entre os 15 sorteados.

Então, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Recebimento de prêmios – Resultado da Lotofácil concurso 2031

Assim, é possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Desse modo, caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa.

Então, valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

Acumulação

Caso não tenha ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos. Desse modo, não deixe de conferir o seu bilhete de aposta.