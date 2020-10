Resultado da Lotofácil concurso‌ ‌2052: veja os números sorteados dessa quinta

A Loterias Caixa sorteou, na noite de quinta-feira (8/10), os números do concurso 2052 da Lotofácil. Se um bilhete tiver acertado todas as dezenas ele terá direito a um prêmio estimado em R$ 1,2 milhão. Confira o resultado da Lotofácil:

As dezenas sorteadas na Lotofácil concurso 2052 foram: 10-25-03-17-06-18-14-04-20-24-12-01-13-08-16

Resultado da Lotofácil – probabilidade

As chances de ganhar na Lotofácil com a aposta mínima, de 15 números, é de 1 em 3.268.760, de acordo com a Caixa. Se o apostador quiser aumentar as chances, é possível apostar 16 números, elevando as chances para 1 em 204.297.

Para apostas de 17 números, a probabilidade de ganhar na Lotofácil vai para 1 em 24.035. Por fim, ao fazer a aposta máxima de 18 números, as chances de você levar o prêmio principal para casa são de 1 em 4.005.

