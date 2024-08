Tem Lotofácil hoje? Quando será o próximo sorteio da lotofácil em 2024?

Estão paralisados temporariamente os sorteios dos resultados da Lotofácil em razão da Lotofácil da Independência, previsto para o dia 12 de setembro. As vendas exclusivas de apostas já foram iniciadas e custam a partir de R$ 3.

Próximo sorteio da Lotofácil

De acordo com o calendário de sorteio das loterias, após a Lotofácil da Independência, o próximo concurso regular da modalidade ocorre no dia 12 de setembro às 20h (horário de Brasília). Contudo, a venda de apostas só começa após o encerramento da Lotofácil da Independência.

Último resultado

O último concurso regular, nº 3189, foi realizado na sexta-feira, dia 25 de agosto, e premiou quatro apostas, que dividiram o prêmio de R$ 1,7 milhão. As dezenas sorteadas do resultado da Lotofácil foram: 02-04-07-09-11-12-13-15-18-19-20-21-23-24-25

Apostar na Lotofácil da Independência 2024

Os apostadores da Lotofácil da Independência 2024 tem até às 18 horas (horário de Brasília) do dia 9 de setembro para fazer a aposta, seja nas lotéricas credenciais pela Caixa ou usando o site especial de loterias do banco. Clientes de qualquer banco podem usar a internet ou aplicativo para tentar a sorte e participar do sorteio, basta acessar www.loteriasonline.caixa.gov.br.

Para concorrer ao prêmio de qualquer concurso da Lotofácil, o jogador deve marcar de 15 a 20 números e torcer para que 15 deles sejam sorteados. Caso ninguém acerte todas as dezenas, o prêmio vai para quem tiver a sorte de marcar 14 números entre os sorteados. Se houver mais de um sortudo, o dinheiro será dividido em partes iguais entre o número total de acertadores.

Os jogos da Lotofácil Independência podem ser feitos em qualquer casa lotérica credenciada Caixa ou nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site ou aplicativo). Para concorrer à fortuna, a aposta simples (15 números) vai custar R$ 3, mas quem quiser apostar 20 números (aposta máxima) e aumentar as chances de ser sorteado, terá que desembolsar mais de 46,5 mil reais. Pela internet, no entanto, o valor mínimo de aposta é de R$ 30 e o pagamento só pode ser feito com cartão de crédito.