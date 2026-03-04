Veja resultado da Lotofácil concurso 3627 hoje e os ganhadores

Nova chance de mudar de vida! Nesta quarta-feira, dia 4 de março, a Caixa sorteia os números do resultado da Lotofácil concurso 3627, no espaço da Sorte na Avenida Paulista. O prêmio é de R$ 2 milhões e ganha quem acertar as 15 dezenas.

Resultado da Lotofácil de hoje concurso 3627

Chegou a hora da extração da loteria. As dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Lotofácil 3627 de hoje são: 01-02-06-07-08-09-10-12-13-14-15-16-17-19-21

O que é a Lotofácil?

ntender a premiação da Lotofácil é simples. Nas três menores faixas são pagos R$ 5 para 11 acertos, R$ 10 para 12 acertos, R$ 25 para 13 acertos. A Caixa então faz a dedução dos prêmios fixos e o distribui o restante assim: 13% para a faixa de 14 números e 62% para a faixa de 15 dezenas.

Se mais de uma aposta acertar o resultado Lotofácil 3626, o prêmio principal será rateado igualmente entre todos os acertadores. Dessa forma, o valor pode variar sendo maior ou menor que o estimado pelas Loterias Caixa.

Se ninguém acertar as 15 dezenas, a quantia acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa. Os ganhadores conseguem receber qualquer quantia de jogos premiados em agências da Caixa.

Em casas lotéricas os apostadores também conseguem receber valores de até R$ 1.903,98. Além disso, as Loterias Caixa permite a transferência das quantias de apostas online para uma conta do Mercado Pago.

Todos os ganhadores tem até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado Lotofácil 3626, para retirar a quantia.

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil com uma aposta simples é de uma em mais de 3,2 milhões. Já com um jogo de 20 dezenas (máximo permitido), então essa chance aumenta para uma em 211.

Como apostar pela internet

Para apostar, o jogador deve adquirir um volante da Lotofácil em uma casa lotérica ou acessar os canais digitais da Caixa. Também é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, é a chamada Surpresinha.

As apostas podem ser feitas:

Em casas lotéricas credenciadas;

Pelo site Loterias Online Caixa;

Pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS);

Ou pelo Internet Banking Caixa (para correntistas).

Se ninguém ganhar, o prêmio pode acumular.

Tudo sobre a loteria