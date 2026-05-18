Lotomania concurso 2925: veja o resultado

O prêmio de R$ 6 milhões pode sair nesta segunda

O sorteio da Lotomania concurso 2925 que acontece hoje, 18 de maio de 2026, traz prêmio de R$ 6 milhões. Esta é a chance de mudar de vida acertando os 20 números ou até mesmo não acertando nenhum!

00 – 11 – 12 – 14 – 24 – 31 – 33 – 41 – 45 – 62 – 63 – 68 – 69 – 71 – 72 – 75 – 77 – 89 – 92 – 98

Como funciona a Lotomania 2925

A Lotomania é uma das modalidades mais tradicionais da Caixa Loterias, e se destaca por sua dinâmica incomum. O jogador marca 50 números entre 00 e 99 e concorre a prêmios se acertar 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas, ou até mesmo se não acertar nenhuma delas.

O valor da aposta é fixo, de R$ 3,00, e há diferentes formas de participar:

Surpresinha: o sistema escolhe os números de forma automática;

Teimosinha: permite repetir a mesma aposta por até 8 concursos consecutivos;

Aposta-espelho: o sistema gera uma nova aposta com os 50 números não escolhidos na primeira, dobrando as chances de premiação.

Essa combinação entre simplicidade e sorte faz da Lotomania uma das opções mais populares entre apostadores que gostam de experimentar formatos diferentes das loterias tradicionais, como a Mega-Sena ou Quina.

Conheça a história da loteria

Criada em 1999 pela Caixa Econômica Federal, a Lotomania surgiu como uma proposta moderna, com sorteios frequentes e regras inovadoras. Logo nas primeiras edições, chamou atenção por premiar também quem não acerta nenhuma dezena, uma característica que segue única entre as loterias oficiais.

Ao longo dos anos, a modalidade conquistou um público fiel e ganhou edições especiais, como a Lotomania de Páscoa, que oferece prêmios milionários sem acúmulo.

Hoje, com centenas de concursos realizados e uma base sólida de apostadores em todo o país, a Lotomania continua sendo uma das opções mais procuradas nas lotéricas, especialmente por quem gosta de testar a sorte com um toque de ousadia.

Veja o prêmio da Quina de São João