Timemania 2392 e Dia de Sorte 1214: resultado neste sábado

A Caixa sorteia neste sábado, 16 de maio, o resultado da Timemania 2392 e o Dia de Sorte 1214. As extrações acontecem a partir das 21h (horário de Brasília), com divulgação dos números na ordem do sorteio das loterias.

Confira abaixo as dezenas sorteadas da loteria Timemania 2392: 04-12-17-23-59-75-78 | Tombense-MG

Veja agora os números do concurso do Dia de Sorte 1214 hoje: 02-03-19-20-21-28-30 | Dezembro

Números da Timemania e Dia de Sorte hoje

Quem acertou alguma faixa de premiação da loteria pode sacar valores de até R$ 2.259,20 diretamente em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de um documento oficial com CPF.

Já prêmios acima desse valor devem ser retirados exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal. O prazo para resgate é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Após esse período, o valor é repassado ao Tesouro Nacional.

Fique atento aos resultados e acompanhe diariamente os sorteios das principais loterias do Brasil. Os sorteios das loterias da Caixa são realizados em São Paulo e atraem milhares de apostadores em todo o país. A seguir, veja os números de cada modalidade.

Para ficar por dentro de todas as novidades sobre os resultados das Loterias da Caixa, acesse a página de Loterias do Jornal DCI. Por lá é possível ficar por dentro dos concursos, resultados dos jogos e também de todas as novidades sobre os próximos sorteios.

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