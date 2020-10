O prêmio máximo vai para as apostas que acertarem as 20 dezenas sorteadas no concurso

Resultado da Lotomania 2119: veja os números sorteados do prêmio de R$ 500 mil

A Loterias Caixa sorteia nesta noite, terça-feira (20), as 20 dezenas da Lotomania, concurso 2119. Se uma ou mais apostas acertarem todos os números, o prêmio a ser distribuído está estimado em R$ 500 mil. Para acompanhar o resultado da Lotofácil, o jogador pode assistir a transmissão ao vivo no canal oficial da Caixa no Youtube.

No último sorteio, uma aposta de São Miguel, Rio Grande do Norte, acertou sozinha resultado da Lotomania e ganhou R$ 6, 5 milhões.

Como receber o prêmio da Lotomania?

Quem acertar alguma faixa de premiação do resultado da Lotomania, pode sacar o prêmios de até R$ 1.332,78 em uma casa lotérica ou em uma agência da Caixa Econômica Federal. Se o valor for maior, o sortudo só conseguirá buscar seu prêmio em uma agência da Caixa, mas é preciso levar, além do bilhete, o R.G e C.P.F. Já para apostas feitas pela internet, é necessário levar o “Código de Resgate”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O apostador tem até 90 dias corridos para buscar seu prêmio, pois se o valor não for retirado a Caixa repassa o dinheiro para ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Chances de acertar o resultado da Lotomania

A chance de acertar o resultado da Lotomania é a mesma que errar todos os números: de uma em 11,3 milhões. Nesta modalidade só existe um tipo de aposta e, portanto, não é possível adicionar mais números no jogo.

Você também vai gostar de ler: