Após 42 dias em coma por covid, homem ganha na Mega-Sena

Homem ganha na mega-sena após 68 dias internado por covid-19. O analista de sistemas Rogério Maria, de 51 anos, ganhou mais um motivo para sorrir. O morador de Campinas, São Paulo, comprou uma cota de um bolão da Mega da Virada 2020 e seu grupo cravou cinco das seis dezenas do concurso especial da Mega-Sena.

Homem ganha na mega-sena após luta contra covid

Segundo informações do G1, Rogério passou, dos 68 dias internados na Casa de Saúde de Campinas, 42 em coma induzido, entubado, e teve 80% dos pulmões comprometidos. Infectado em julho, na primeira onda da pandemia, os médicos deram alta para ele em setembro que foi para casa com 27 kg a menos, queda de cabelo e a pele escurecida por causa da medicação.

Durante todo o processo de internação e recuperação, a família do analista de sistemas passou por dificuldades financeiras, mas em dezembro a sorte chegou. Participando de um bolão do concurso especial de fim de ano da Mega-Sena, sorteada no dia 31 de dezembro, seu grupo acertou cinco números e Rogério ganhou o prêmio líquido de R$ 7.325,26.

Já no primeiro dia útil do ano, 04 de janeiro, o morador de Campinas foi em uma agência da Caixa para fazer o resgate do valor da sua cota. “Sou um cara alegre, estou voltando a sorrir. É uma batalha diária e minha superação está acontecendo. Tudo isso me fez dar valor às pequenas coisas da vida”, contou Rogério, em entrevista ao G1, que ainda se recupera das sequelas deixadas pela doença.

O prêmio do concurso especial da Mega-Sena, Mega da da Virada 2020, foi o maior já entregue na história da modalidade, sendo o valor de R$ 325,6 milhões.

