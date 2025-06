Mega-Sena 2873 pode render R$ 255 mil na poupança

Mega-Sena que será sorteada neste sábado pode pagar prêmio de R$ 51 milhões para quem acertar sozinho as 6 dezenas do concurso

O prêmio da Mega-Sena 2873 está estimado em R$ 51 milhões e pode sair neste sábado, em sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Para conseguir a quantia é preciso acertar as seis dezenas do resultado.

Quanto rende R$ 51 milhões na Poupança?

No primeiro mês de aplicação na Poupança, o prêmio pode render R$ R$ 255 mil. De acordo com a a regra da rentabilidade do Banco Central, o investimento renderá 0,5% ao mês + Taxa Referencial sempre que a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano. Atualmente, os juros está em 14,75%.

Embora a Poupança seja um dos investimentos mais conhecidos, existem outras opções para quem tem o perfil mais conservador. Uma delas é o Tesouro Selic, que pode render R$ 525 mil por mês. Mas para chegar a essa cifra, o dinheiro vai precisar ficar parado.

Como apostar na Mega-Sena concurso 2873?

Em lotéricas, aplicativo ou site das Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), é possível registrar apostas e garantir, pelo menos, uma chance de ganhar a bolada. Os jogos custam a partir de R$ 5 e não há limite de cartelas por apostador, que pode escolher entre 6 e 15 números.

A probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio principal da Mega-Sena acertando as seis dezenas com o jogo simples é de uma em 50.063.860. Mas a modalidade também premia apostas que acertam cinco e quatro números e, nessas faixas, a chance aumenta para, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.