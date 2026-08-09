Bolão do Ceará acerta a Mega-Sena sozinho e leva R$ 165 milhões

Um bolão de Fortaleza, no Ceará, acertou sozinho as seis dezenas da Mega-Sena e levou R$ 164,89 milhões no concurso 3042, realizado neste domingo (9). A aposta foi registrada na Loteria Aldeota, tinha 15 números e foi dividida em 100 cotas.

Os números sorteados foram 02, 05, 10, 35, 40 e 53. O prêmio exato destinado à aposta vencedora foi de R$ 164.895.645,00, encerrando a disputa pela bolada que estava acumulada nos últimos concursos.

A aposta que acertou a faixa principal foi um jogo de 15 números, feito na modalidade de bolão. Segundo os dados oficiais da CAIXA, o bilhete possui 100 cotas, o que significa que o valor será distribuído entre os participantes conforme as cotas adquiridas por cada um. A identidade dos ganhadores não foi divulgada. Por enquanto, a informação disponível é que o grupo responsável pelo jogo vencedor registrou a aposta na Loteria Aldeota, em Fortaleza.

O fato de o prêmio ter sido destinado a um bolão significa que os R$ 164,89 milhões não serão pagos a uma única pessoa. O montante será dividido entre as cotas correspondentes ao jogo. A quantidade de cotas, porém, não permite afirmar que sejam necessariamente 100 pessoas, já que um mesmo apostador pode ter adquirido mais de uma participação.

A escolha de 15 dezenas também diferencia o jogo vencedor de uma aposta simples. Quanto maior a quantidade de números selecionados, maior é o número de combinações incluídas no bilhete e também o custo da aposta.

Além do prêmio principal, o concurso 3042 distribuiu dinheiro para outras faixas. Ao todo, 246 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 22.927,51 cada. Na faixa de quatro acertos, 13.158 apostas foram premiadas. O valor pago para cada uma delas foi de R$ 706,56.

Com a saída do prêmio principal, a Mega-Sena terá uma nova estimativa para o próximo sorteio. O concurso seguinte está previsto para terça-feira (11), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

A expectativa agora fica para a retirada do prêmio pelos participantes do bolão vencedor. O grupo de Fortaleza foi o único a acertar todas as dezenas sorteadas no concurso deste domingo e encerrou a acumulação que levou a premiação para perto dos R$ 165 milhões.