Mega-Sena

Bolão do Ceará acerta a Mega-Sena sozinho e leva R$ 165 milhões

Bolão tinha 100 cotas

Escrito por Anny Malagolini
Bolão do Ceará acerta a Mega-Sena DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Um bolão de Fortaleza, no Ceará, acertou sozinho as seis dezenas da Mega-Sena e levou R$ 164,89 milhões no concurso 3042, realizado neste domingo (9). A aposta foi registrada na Loteria Aldeota, tinha 15 números e foi dividida em 100 cotas.

Os números sorteados foram 02, 05, 10, 35, 40 e 53. O prêmio exato destinado à aposta vencedora foi de R$ 164.895.645,00, encerrando a disputa pela bolada que estava acumulada nos últimos concursos.

A aposta que acertou a faixa principal foi um jogo de 15 números, feito na modalidade de bolão. Segundo os dados oficiais da CAIXA, o bilhete possui 100 cotas, o que significa que o valor será distribuído entre os participantes conforme as cotas adquiridas por cada um. A identidade dos ganhadores não foi divulgada. Por enquanto, a informação disponível é que o grupo responsável pelo jogo vencedor registrou a aposta na Loteria Aldeota, em Fortaleza.

O fato de o prêmio ter sido destinado a um bolão significa que os R$ 164,89 milhões não serão pagos a uma única pessoa. O montante será dividido entre as cotas correspondentes ao jogo. A quantidade de cotas, porém, não permite afirmar que sejam necessariamente 100 pessoas, já que um mesmo apostador pode ter adquirido mais de uma participação.

A escolha de 15 dezenas também diferencia o jogo vencedor de uma aposta simples. Quanto maior a quantidade de números selecionados, maior é o número de combinações incluídas no bilhete e também o custo da aposta.

Além do prêmio principal, o concurso 3042 distribuiu dinheiro para outras faixas. Ao todo, 246 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 22.927,51 cada. Na faixa de quatro acertos, 13.158 apostas foram premiadas. O valor pago para cada uma delas foi de R$ 706,56.

Com a saída do prêmio principal, a Mega-Sena terá uma nova estimativa para o próximo sorteio. O concurso seguinte está previsto para terça-feira (11), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

A expectativa agora fica para a retirada do prêmio pelos participantes do bolão vencedor. O grupo de Fortaleza foi o único a acertar todas as dezenas sorteadas no concurso deste domingo e encerrou a acumulação que levou a premiação para perto dos R$ 165 milhões.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também
resgatar prêmio mega-sena

Como o ganhador do bolão de R$ 165 milhões pode resgatar o prêmio da Mega-Sena

Resultado da Mega-Sena 3042

Resultado da Mega-Sena 3042 hoje: os números sorteados (9/8)

Mega-Sena acumulada

Três apostas de São Paulo faturam mais de R$ 210 mil na Mega-Sena acumulada

Resultado da Mega-Sena 3041

Resultado da Mega-Sena 3041 hoje: os números sorteados (6/8)

Mega-Sena de R$ 150 milhões

Mega-Sena sorteia hoje prêmio especial de R$ 150 milhões

Mega-Sena R$ 150 milhões

Mega-Sena acumula de novo e vai sortear R$ 150 milhões

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes