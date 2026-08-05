Mega-Sena acumula de novo e vai sortear bolada de R$ 150 milhões

Mega-Sena acumula de novo e vai sortear bolada de R$ 150 milhões

O prêmio principal da Mega-Sena acumulou de novo. Com o resultado, a estimativa da Caixa Econômica Federal saltou para R$ 150 milhões e pode se paga na quinta-feira, com o sorteio concurso 3041. Para abocanhar a bolada, o apostador precisa acertar sozinho a combinação de seis números.

As dezenas sorteadas no concurso 3041 foram: 03-16-24-30-49-54

Como apostar na Mega-Sena 3041

A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas marcadas no volante, custa R$ 6. O sorteio será realizado às 21h (horário de Brasília) de quinta, dia 6 de agosto, no Espaço Loterias Caixa, localizado na cidade de São Paulo. O jogador deve escolher ao menos seis números em um universo de 60 opções disponíveis.

Para quem deseja manter a mesma aposta em vários concursos, a modalidade Teimosinha permite repetir o jogo por dois, quatro ou oito sorteios consecutivos, sem a necessidade de registrar uma nova aposta a cada concurso. Também é possível marcar até 15 dezenas em um único volante, estratégia que aumenta as probabilidades de acerto, mas eleva o valor da aposta. Além do prêmio principal para quem acerta as seis dezenas, a Mega-Sena também distribui prêmios para apostas com cinco acertos (quina) e quatro acertos (quadra).

Se apenas um apostador acertar sozinho as seis dezenas e faturar os R$ 150 milhões estimados para o próximo concurso, o prêmio pode garantir uma renda expressiva mesmo sem ser utilizado. Aplicado integralmente na caderneta de poupança, considerando uma remuneração de 0,5% ao mês, o montante renderia cerca de R$ 750 mil no primeiro mês, desconsiderando eventuais variações da Taxa Referencial (TR).

Na prática, isso representa uma renda média superior a R$ 25 mil por dia, valor suficiente para manter um padrão de vida elevado sem a necessidade de reduzir o patrimônio principal.

Bolão da Mega-Sena amplia chances de vitória

Para aumentar as probabilidades de ganhar sem arcar sozinho com os custos de apostas múltiplas, os apostadores recorrem com frequência ao Bolão da Mega-Sena. O valor mínimo para participar de um jogo coletivo é de R$ 10,00, com cotas individuais custando a partir de R$ 5,00.

A quantidade de cotas permitida varia de acordo com o total de dezenas selecionadas no cartão:

6 números: mínimo de 2 e máximo de 9 cotas;

7 números: mínimo de 2 e máximo de 63 cotas;

8 a 15 números: mínimo de 2 e máximo de 100 cotas.