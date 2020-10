O concurso 2313 da Mega-Sena será sorteado nesta quarta-feira (28) no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O resultado será divulgado às 20h. Os apostadores estão concorrendo a um prêmio de R$ 45 milhões. Saiba como apostar na Mega-Sena e concorrer.

Concurso 2313 da Mega-Sena

As apostas, para concorrer ao prêmio do concurso 2313 da Mega-Sena, podem ser realizadas até às 19h (horário de Brasília). Confira como e onde apostar na Mega-Sena.

Como apostar na Mega-Sena

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para apostar na Mega-Sena basta seguir o seguinte passo a passo:

Pegue a cartela da Mega-Sena, que possuí 60 números;

Escolha na cartela 6 números;

Pague pela aposta;

Aguarde o resultado;

Onde apostar

Para concorrer aos prêmios do Super Sete, você pode fazer as suas apostas de três formas diferentes:

Em uma lotérica

Se tiver conta na Caixa, pelo aplicativo do banco

Pelo site das Loterias Online Caixa

Para mais informações sobre o concurso 2313 da Mega-Sena, acesse o site da Loterias Caixa! Continue acompanhando os resultados de loteria no DCI.

Você também vai gostar de ler: