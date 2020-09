Os números do concurso 2303 da Mega-Sena sorteados pela Caixa neste sábado (26) foram: 03 – 07 – 17 – 20 – 48 – 50.

Resultado da Mega-Sena de hoje; veja dezenas sorteadas no concurso 2303

Resultado da Mega-Sena de hoje – Os números do concurso 2303 da Mega-Sena sorteados pela Loterias Caixa neste sábado (26) foram: 03 – 07 – 17 – 20 – 48 – 50. Quem cravar todas as seis dezenas receberá um prêmio estimado em R$ 50 milhões.

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje em tempo real:

Clique e veja os ganhadores da Mega-Sena

Como apostar na Mega-Sena?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, o apostador deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Apostar online na Mega-sena

Apostar na Mega-Sena pela Internet é possível desde que o valor mínimo da aposta seja de R$ 30. As apostas podem ser feitas no site oficial da Caixa Econômica Federal, além das casas lotéricas e do aplicativo para celular.

Para apostar online, é preciso fazer um cadastro com e-mail, CPF e data de nascimento. A plataforma aceita apenas cartão de crédito como forma de pagamento, e as apostas devem ser feitas por alguém com mais de 18 anos.

Como receber o prêmio?

O ganhador pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

O que acontece com os prêmios de loteria esquecidos?

Os prêmios das loterias administradas pela Caixa prescrevem 90 dias após a realização do sorteio. Depois do período, a pessoa perde o direito ao prêmio – e o dinheiro não retirado pelos apostadores é integralmente destinado ao Fies, fundo de financiamento de ensino superior do governo federal.