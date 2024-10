Apostas da Mega da Virada 2025 começam dia 11/11; veja prêmio

Chegou o fim do ano e é hora do início das vendas das apostas da Mega da Virada de 2025. A Caixa anunciou que os bilhetes vão começar a ser vendidos no dia 11 de novembro e o sorteio será em 31 de dezembro.

Qual o prêmio da Mega da Virada?

O valor a ser pago na premiação da Mega da Virada de 2025 ainda não foi confirmado, mas a expectativa seja maior R$ 588 milhões - montante pago no ano passado. Para esse ano, é esperado que o sorteio ultrapasse os R$ 600 milhões.

A Mega tem pago prêmios cada vez mais altos desde que foi criada em 2010, quando a extração pagou R$ 194 milhões. Para ter ideia do valor, o salário mínimo pago à época era de R$ 510.

Como apostar na Mega da Virada 2025

A partir do dia 11 de novembro de 2024, os apostadores poderão fazer o jogo para a Mega da Virada, tanto nas casas lotéricas, quanto nos canais eletrônicos das Loterias Caixa, como o aplicativo e site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

A aposta de 6 dezenas custa R$ 5, mas o jogo pode chegar chegar a R$ 193 mil se o bilhete tiver 20 dezenas. Além disso, dá para fazer um bolão ou participar de algum organizado por casas lotéricas.

O bolões da Mega da Virada 2023 têm preço mínimo de R$ 15 e a cota não sai por menos de R$ 6. Os apostadores que preferirem comprar a cota de bolão organizado pela lotérica, poderão pagar uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Apostas online só podem ser pagas com cartão de crédito e o valor mínimo de compra é de R$ 30.

