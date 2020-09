Como ganhar na Mega-sena, especialistas explicam como aumentar as chances.

Sabemos que a Mega-Sena é um jogo de sorte bem conhecido, mas a boa notícia é que existe maneiras e técnicas que podem ajudar a aumentar a estatística a seu favor. Então, veja a seguir o que é possível fazer para chegar mais perto da bolada e quem sabe ganhar na Mega-Sena.

Melhorar apostas na Mega-Sena

A Mega-Sena é um jogo compreensível, no qual você deve escolher ao menos 6 números dos 60 disponíveis.

A chance de ganhar na Mega-Sena é de 50 milhões aproximadamente, multiplicado por R$ 4,50 (o preço da cartela simples), resulta em 225 milhões de reais para todas as combinações possíveis. Mas como os jogos vão sendo sempre diferentes, a probabilidade de ganhar na loteria no fim é sempre a mesma.

Como funciona as apostas na Mega-Sena?

A Mega-Sena funciona arrecadando o dinheiro das apostas e nas premiações divide o valor do seguinte modo:

35% dividido para os ganhadores que acertaram os 6 números (a sena);

19% dividido para os que acertaram 5 dezenas (a quina);

19% dividido para os que acertaram 4 números (a quadra);

22% fica acumulado para premiar concursos que tenham final 0 ou 5;

5% fica acumulado para premiação principal da Mega da Virada

A Lei da Atração mito ou verdade?

Esse é um método simples para ganhar na Mega-sena, mas você deve ter persistência.

A Lei da Atração consiste em pensar “eu quero, eu posso e eu consigo”. Nessa experiência não existe a palavra “se”, deve agir como se já tivesse ganhado o prêmio.

Comece imaginando sua meta, que no caso é ganhar na Mega Sena. Traçado seu objetivo, agora é colocar em prática. Pense sempre que você já tenha ganhado o prêmio, o que estaria fazendo com ele, como ele te ajudaria no dia a dia.

Esse exercício requer insistência e você deve fazer dele um hábito. Essas ações pequenas ajudam a sua meta a chegar mais próxima ainda. Além disso, essa técnica da motivação para muitos pessoas chegarem ao seu objetivo. Mas não há provas de que funcione. A Sorte vai de encontro aos que estão preparados, todos os ganhadores da mega-sena tem um habito em comum que é o de sempre registrar sua aposta, esse é o primeiro passo para quem deseja ganhar, participar de todos os sorteios aumentam suas chances.

Dicas de especialistas

Aqui está algumas dicas que especialistas e apostadores dão para ter uma probabilidade maior, e assim ganhar nesse jogo de sorte.

Primeiro, evite números que sejam populares, pois como é um jogo em que os números são sorteados, todos têm a mesma chance de ganharem. Não devem ir por números de sorte como por exemplo o 7, que justamente saiu pouquíssimas vezes nos concursos.

Os números muito conhecidos e que muitas pessoas colocam dão mais chances de você ter que dividir o prêmio, por isso é recomendado escolher diferentes.

Jogar na Mega Sena online é outra dica. No suporte existe opções que podem ajudar, como gerar números aleatórios em pouco tempo, maneiras que ajudam a aumentar as chances de ganhar e além de ser avisado sempre pelo email sobre os ganhos e se tornar mais seguro.

Na Lottoland existe recursos especiais, como não dividir o prêmio com demais ganhadores, ou duplicar a quantia e determinar a partir de que valor do prêmio você decide participar. Neste “combo”, é possível fazer 1 aposta com 15 dezenas, e assim ter mais chances de ganhar. Se com a aposta simples as chances eram de 1 em 50 milhões, com o “combo” é de 1 em 10 mil, ficando mais próximo ainda do prêmio.

O bolão nada mais é do que jogar em grupo. Essa é uma tática muito indicada por especialistas. Foi verificado que várias apostas com números diferentes a chance de ganhar se torna maior ainda. Na Lottoland também se encontra a opção de bolão, com 4 diferentes tipos.

A teimosinha e a surpresinha são ferramentas bem úteis. Isso porque, a surpresinha faz com que números aleatórios são gerados pelo computador. Já a teimosinha você escolhe os números, de preferência os que sempre joga, como as probabilidades sempre mudam as chances também. A teimosinha ajuda a sempre jogar com números próprios.

Confira mais 6 maneiras de melhorar as apostas na Mega-Sena!

Olhe os resultados de concursos anteriores e tome nota. Assim, você elimina muitos conjuntos de dezenas que são bem menos prováveis. No jogo é raro que saia as 6 dezenas com todas ímpares ou pares, ignorando já essas combinações possíveis. Na maior parte dos concursos saem no mínimo dois números pares ou dois ímpares, adicionando mais essas opções. Como a Mega-Sena é constituída por 60 números, 30 pares e 30 ímpares, fazendo as contas, os resultados usando apenas números pares daria 593.775, com o mesmo para os números ímpares, desse modo juntando esse resultado duas vezes daria 1.187.550. Assim já é possível eliminar mais de 1 milhão de possibilidades que seriam raras de acontecer. Mas se descartado também probabilidades de 5 pares e 1 ímpar ou vice e versa, já seria rejeitado mais 8 milhões de possibilidades. Desse modo 9 milhões dos 50 ja são eliminados. As pessoas também buscam outros concursos padrões que seguem, como por exemplo: números mais sorteados até hoje, os mais atrasados, os repetidos entre outros. Vale qualquer ajuda né, e para isso existe o simulador da Mega-Sena. No qual pode colocar números para sortear e ele diz se o apostador teria ganhado algum prêmio em concursos anteriores, treinando para a hora do sorteio verdadeiro.

Tudo isso pode ajudar na hora de aumentar as chances de ganhar, mas lembrando que a sorte mesmo é do apostador.

Você pode registar seus números através da loterias caixa online, ou ir a casa lotérica mais próxima da sua casa.