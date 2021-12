Bolão Mega da Virada 2021: como aumentar as chances de ganhar?

O sorteio do concurso especial da Mega-Sena, que também é o mais aguardado pelos apostadores de loteria, está chegando e será realizado no dia 31 de dezembro. Neste ano, a bolada está estimado em R$ 350 milhões e para conseguir chegar mais perto de acertar as seis dezenas, uma opção é comprar uma cota de bolão da Mega da Virada 2021.

Com a probabilidade de ganhar sendo uma chance em 50 milhões, porém, muita gente não se contenta com a aposta básica, de seis números. Por isso, para chegar mais perto do prêmio, dá para participar de bolões.

E nesse caso, dá para participar de bolão da Mega da Virada de quatro maneiras diferentes.

Como funciona o Bolão Mega da Virada 2021?

A forma tradicional de fazer bolões segue popular, mesmo não sendo reconhecida oficialmente pelas Loterias Caixa. Neste formato, um grupo de pessoas – familiares, amigos ou até colegas de trabalho – faz uma “vaquinha” para pagar uma aposta com mais de seis números na Mega da Virada.

Como o valor da aposta aumenta quanto mais dezenas são marcadas, dividir o preço pode ser uma boa opção. Jogar oito números na Mega da Virada, por exemplo, já aumenta em 30 vezes as chances de ganhar o prêmio principal.

Nesse caso, uma pessoa ou mais do grupo fica, então, responsável por realizar a aposta da Mega da Virada online ou em uma casa lotérica.

Vantagens

Este método é relativamente simples de ser realizado. Basta juntar as pessoas, pegar o dinheiro e apostar nos números da Mega da Virada.

Em caso de premiação, dá pra aproveitar o valor da Mega da Virada em conjunto. Que tal juntar todos os novos milionários em um cruzeiro internacional, por exemplo?

Desvantagens

A principal desvantagem do bolão neste caso é que o método não é reconhecido oficialmente pela Caixa Econômica Federal. Por isso, é preciso muita confiança nas pessoas que ficarão responsáveis por realizar a aposta e guardar o volante da Mega da Virada.

O comprovante de aposta – que é diferente do bilhete – é o único documento para retirar o prêmio da Mega da Virada, e de qualquer loteria. Da forma em que é emitido na casa lotérica, ele funciona como um “título ao portador”, ou seja, qualquer pessoa que esteja com ele pode receber o prêmio.

Há quem pense formas de garantir a segurança da aposta – alguns grupos chegam a registrar o bolão em cartório. No entanto, a Caixa Econômica Federal não dá garantia alguma de que o prêmio será dividido.

Bolão oficial da Caixa

Para facilitar a realização de bolões – que já renderam até briga judicial, em uma aposta vencedora da Mega da Virada de 2012 – a Caixa elaborou uma forma oficial de fazer jogos em grupo. A modalidade é limitada às casas lotéricas, e não pode ser feita pelo site oficial das Loterias Caixa. No entanto, existem algumas regras:

Cada bolão precisa ter ao menos duas cotas, e no máximo 100;

Bolões com uma aposta de seis dezenas só podem ter até nove cotas, e bolões com uma aposta de sete dezenas só podem ter até 63 cotas;

Cada cota tem valor mínimo de R$ 5,00;

O bolão de seis dezenas custa R$ 10 (duas cotas, cada uma de R$ 5,00);

Um bolão pode realizar no máximo 10 apostas diferentes;

Todas as apostas do bolão precisam ter a mesma quantidade de dezenas.

Vantagens

Este método é reconhecido pela caixa e os apostadores receberão, cada um, seu próprio comprovante de apostas, que inclui a quantidade de cotas compradas. Cada comprovante permite ao apostador premiado retirar o prêmio individualmente que será proporcional ao número de cotas comprado.

Com o bolão, é possível participar de uma aposta de 15 números na Mega da Virada – que tem 5 mil vezes mais chances de ganhar o prêmio principal que uma de seis dezenas – pagando R$ 225,22, para um bolão de 100 cotas. A aposta custa, se feita de forma individual, mais de R$ 20 mil.

Desvantagens

A maior desvantagem do bolão da Mega da Virada é precisar dividir o prêmio. Ok, com R$ 350 milhões, dá para dividir por 100 pessoas e seguir com uma vida excelente com R$ 3,5 milhões no bolso, mas e se a aposta só ganhar uma quina ou uma quadra?

Bolões organizados por casas lotéricas

Este método também é reconhecido oficialmente pela Caixa, mas é diferente do anterior. Aqui, a própria casa lotérica emite o bolão, escolhendo os números, a quantidade de apostas e de cotas para a Mega da Virada.

É comum ver, nas casas lotéricas, cotas dos bolões expostas para venda no vidro do caixa. A experiência, neste caso, é similar a comprar jogos da Loteria Federal.

Esta é a forma mais prática de fazer um bolão. Basta ir ao caixa da casa lotérica e escolher um dos bilhetes da Mega da Virada à venda.

A quantidade de números e apostas e as dezenas escolhidas já estão definidas, então basta pagar o preço exibido e receber o comprovante.

Vantagens

A maior vantagem deste em relação aos outros formatos de bolão da Mega da Virada é a praticidade. Dessa forma, basta escolher o bilhete e pagar.

Então não precisa reunir várias pessoas, decidir os números e juntar o dinheiro de todo o mundo. É a chance de ficar milionário sem burocracia!

Desvantagens

Esse método também tem uma grande desvantagem, que é a falta de decisão sobre a aposta. Neste caso, você não pode escolher quantos números apostar, quais, ou quantas apostas quer fazer. É tudo pré-definido pela casa lotérica, que também escolhe em quantas cotas vai dividir as apostas da Mega da Virada.

A outra desvantagem é uma taxa de até 35% o valor da cota. Pelo trabalho de fazer a definição da aposta e o processamento do pedido, a Caixa dá às casas lotéricas permissão para cobrar uma tarifa de serviço sobre o valor do bolão.

