Contagem regressiva para o maior sorteio do ano das loterias da Caixa e o prêmio da Mega da Virada 2023 pode ser o maior da história do concurso. As apostas estão liberadas e podem ser feita até o dia 31 de dezembro e com uma novidade: os jogadores poderão escolher até 20 dezenas por jogo.

Qual o valor do prêmio da Mega da Virada 2023?

A Caixa Federal estima que o prêmio da Mega da Virada 2023 pode chegar a R$ 450 milhões, a cifra mais alta na história. Tradicionalmente, a premiação do concurso de final de ano é a maior do Brasil. Isso acontece, pois os valores acumulados durante o ano são sorteados dia 31 de dezembro.

Em 2021, o prêmio da Mega da Virada foi de R$ 378 milhões e teve duas apostas vencedoras. O que rendeu cerca de R$ 189 milhões para cada participante que acertou os números, que foram 12 - 15 - 23 - 32 - 33 - 46.

As apostas para o grande sorteio poderão ser feitas a partir de 16 novembro e a data limite para fazer os jogos é 31 de dezembro. Os jogos podem ser feitos até às 19h (horário de Brasília) da véspera de Ano Novo.

Últimos prêmios da Mega da Virada

A Caixa já sorteou bilhões de reais em prêmios desde a criação do concurso de Ano Novo. Veja quais foram os valores das últimas dez premiações da Mega da Virada:

Mega da Virada 2021 - R$ 378 milhões

Mega da Virada 2020 - R$ 325 milhões

Mega da Virada 2019 - R$ 304 milhões

Mega da Virada 2018 - R$ 302,5 milhões

Mega da Virada 2017 - R$ 306 milhões

Mega da Virada 2016 - R$ 220,9 milhões

Mega da Virada 2015 - R$ 246,5 milhões

Mega da Virada 2014 - R$ 263 milhões

Mega da Virada 2013 - R$ 224,6 milhões

Mega da Virada 2012 - R$ 244 milhões

Como funciona a Mega da Virada

Criada em 2008, a Mega da Virada sorteia um prêmio milionário anualmente no dia 31 de dezembro, um dia antes do Ano Novo. Como o concurso da Caixa acumula valores o ano todo, a premiação costuma ser bem alta todos os anos.

A Mega da Virada funciona da seguinte forma: seis números são sorteados, ao vivo, e aquele que acertar, leva a bolada. Caso mais de uma pessoa acerte, o prêmio é dividido entre os ganhadores.

Se ninguém acertar o resultado exato, leva o dinheiro quem fizer a quina (cinco número), caso não existam acertadores da quina, o prêmio passa para quem fizer a quadra (quatro número). Mas se não houver ganhador em nenhuma dessas faixas, o dinheiro acumula para o próximo sorteio.

Todos os anos o prêmio é sorteado ao vivo no Espaço da Sorte pela Caixa, em São Paulo (SP) às 20h da véspera de Ano de Novo. É possível acompanhar o sorteio ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube e por seu perfil no Facebook.

Como jogar na Mega da Virada?

Para jogar na Mega da Virada é preciso apostar de 6 a 20 números, que vão de 1 a 60, no volante. Nos anos anteriores o limite de apostas era 15, mas esse ano, a Caixa aumentou para 20. Cada cartela custa R$ 4,50 para aposta de seis números, mas quanto mais dezenas for apostada, maior o preço final da aposta.

É possível fazer os jogos em qualquer lotérica da Caixa e também pelo site e aplicativo do banco. As apostas nas lotéricas são feitas presencialmente, o jogador deve ir ao local e escolher quantos números vai jogar. Feito isso, ele deve selecioná-los e escrever à mão, na cartela. Em seguida, basta fazer a validação da aposta com o atendente. O apostador pode fazer quantos jogos quiser.

Outra maneira de jogar é pelo site da Caixa. Mas nesse caso, o valor mínimo de apostas é de R$ 30,00 por jogador. É necessário acessar a página das loterias, fazer um cadastro e então escolher as sequências de números. Ainda dá para usar a alternativa “surpresinha”, em que o sistema do site escolhe os dígitos e aposta pelo usuário.

