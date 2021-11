Ganhar na Mega da virada é sonho de boa parte dos brasileiros. Não é à toa: uma vez por ano a loteria prestigia os vencedores com prêmios de milhões de reais; em 2021 o prêmio chega a R$ 350 milhões. Mas como aumentar as chances de ganhar na Mega da Virada 2021?

Na aposta simples, de seis dezenas, a chance é de uma em 50 milhões! Por isso, muita gente busca métodos para melhorar essa probabilidade. Separamos abaixo algumas formas de aumentar as chances de ganhar na Mega da Virada.

Estude concursos anteriores para aumentar as chances de ganhar na Mega da Virada 2021

Uma dica para aumentar as chances de ganhar na Mega da Virada 2021 é estudar os concursos passados da Mega da Virada. O motivo é simples: as chances de qualquer dezena sair é a mesma (probabilidade). No entanto, algumas são sorteadas com mais frequência que outras (estatística).

Isso não significa que basta apostar os números mais frequentes para ganhar. As dezenas mais sorteadas da Mega da Virada são, até a data de publicação deste texto:

10 – 4 vezes

03, 05, 20 e 36 – 3 vezes cada

02, 11, 18, 20, 33, 34, 37, 38, 40, 51, 53, 56 e 58 – 2 vezes cada

Saber os números que saem menos na Mega da Virada também pode ser útil. A lista dos sorteados com menor frequência é:

Quem tentar as dezenas 7, 8, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59 e 60 pode não ter tanta sorte assim. Isso porque, desde o primeiro sorteio esses números nunca apareceram no resultado. Mas também vale aquele máxima: para tudo tem a primeira vez, não é?

Use simuladores de loteria online – aumentar as chances de ganhar na Mega da Virada

Sabendo que alguns números saem mais que outros, é de se entender que algumas combinações da Mega sena da Virada podem render mais sorte. Então é hora de colocar à prova os seus números preferidos.

É fácil encontrar, na internet, simuladores de resultados da Mega da Virada. Nestes sites, você pode inserir os números que sempre joga e descobrir quantas vezes, e em quais faixas de premiação, a sua fezinha foi contemplada.

Como fazer?

Basta pesquisar na internet pelos simuladores de Mega da Virada Online. Vários sites oferecem a funcionalidade. Se os seus números nunca deram uma combinação premiada, pode ser hora de tentar novas dezenas.

Apostando em aniversários? Melhor tentar outro jogo

Esta é simples de entender: os meses do ano têm, no máximo, 31 dias. A Mega da Virada sorteia dezenas de 01 a 60. Quem baseia seu jogo apenas em dias do mês deixa de fora quase metade da cartela.

Se você sente que alguém importante pode dar uma sorte a mais, tudo bem. Ninguém está proibindo você de marcar o aniversário da sua mãe, seus filhos ou o amor da sua vida. A questão é não se limitar a isso.

Como fazer?

Se você gosta de marcar aniversários na cartela da Mega, limite a duas ou três datas. Mais do que isso acaba diminuindo as chances de ganhar, por mais que a pessoa seja especial para você.

Outra dica para aumentar as chances de ganhar na Mega da Virada é considerar o jogo na Dia de Sorte, outra modalidade das Loterias Caixa. Embora tenha prêmios bem menores (começam geralmente em R$ 200 mil e raramente passam de R$ 2 milhões) na faixa principal, a aposta é mais barata: R$ 2,00, contra R$ 4,50 da Mega.

E, aqui, são exatamente 31 números na cartela, pois é uma loteria temática – marcam-se sete dezenas e um “Mês da Sorte”. As chances também são melhores: é cerca de 20 vezes mais fácil ganhar o prêmio principal da Dia de Sorte que o da Mega.

Jogue mais de seis números na Mega da virada

Nem todo o mundo sabe, mas é possível jogar mais de seis números na Mega da virada. O próprio bilhete inclui um campo para indicar em quantas dezenas você está apostando.

Só tem um problema: quanto mais números, mais cara fica a aposta na Mega da virada. Enquanto um jogo de seis números custa R$ 4,50, para apostar sete dezenas é preciso pagar R$ 31,50. O palpite máximo, com 15 números, custa R$ 22.522,50!

No bilhete da Mega Sena da virada, preencha todos os números que deseja apostar. Logo abaixo dos dois espaços para fazer jogos, há um campo para indicar quantos números você está escolhendo. Marque a quantidade correta, e o terminal da loteria fará a leitura e passará o valor total da aposta.

Apesar de o preço subir quanto mais números se jogar, a chance de ganhar também é maior. Com uma aposta de oito números, a probabilidade de acertar o prêmio principal da Mega Sena aumenta quase trinta vezes. Jogando 15 dezenas, as chances são 5 mil vezes maiores.

Participe de bolões da Mega Sena da virada

Quer jogar mais de seis números na Mega da virada, mas não tem muita grana sobrando para arriscar? Sem problemas! Os bolões são uma possibilidade simples de aumentar as chances na loteria.

Considerando os formatos oficiais de bolão das Loterias Caixa, são dois modelos. No primeiro, você junta um grupo de pessoas, que definem os números e a quantidade de cotas, e dividem o valor da aposta. No segundo, as próprias casas lotéricas emitem bolões pré-prontos, e você compra de forma similar a um bilhete da Loteria Federal.

Um bolão com amigos, família ou colegas de trabalho pode ser feito em um bilhete normal da Mega da virada. Basta escolher os números e, no último campo, indicar quantas cotas serão. Apostas de seis números só podem ter nove cotas, e as de sete dezenas têm limite de divisão em 63 cotas. Para apostas maiores, o máximo é de 100.

Os bolões das casas lotéricas ficam, geralmente, expostos no vidro do caixa, junto a outros bilhetes, como os da Loteria Federal. Nestes, a quantidade de cotas, de apostas e de números por aposta já vem definido, e há diferentes combinações com preços variados. Basta escolher o que mais lhe agradar e pagar o valor.

Diferentemente da aposta individual na Mega da virada, os bolões não podem ser feitos pelo site das Loterias Caixa. Existem alternativas de bolão da Mega da virada online, clique aqui e saiba como realizar.

