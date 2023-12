Ex-BBB ganha 50 vezes e dá dicas para Mega da Virada

Paulinha Leite é conhecida na web não apenas por ter participado do Big Brother Brasil 11, mas também por ter vencido várias vezes na loteria. A famosa já explicou seu método e revelou os números que apostou para a Mega da Virada de 2023 para quem quiser tentar a sorte.

Como funcionam as apostas da Paulinha Leite?

O fenômeno de Paulinha Leite nos vários ganhos que já somou na loteria tem uma explicação: a ex-BBB tem uma uma empresa para organizar bolões e por isso joga na maioria das vezes com um alto número de pessoas, o que aumenta sua probabilidade de vitórias, segundo compartilhou redes sociais com os curiosos sobre seus métodos. "Se eu jogo muito, consequentemente muitos prêmios virão", explicou em um story de dezembro.

No entanto, a ex-BBB já afirmou que não tem "uma formula mágica" para vencer na loteria, nem vende cursos ou teoria para quem quer ganhar. Além de apostar muitas vezes, ela também disse no Instagram que se considera sortuda e acredita na lei da atração: "sempre tive sorte na vida minha, sou ligada a números, desde pequena gosto muito de números, mas não sou advinha".

Ao O Globo, agora em dezembro, ela disse que ganhou na loteria mais de 50 vezes e que entre seus "truques" está a atenção nos números que surgem a sua frente durante o dia e completou: "usar data de aniversário das pessoas mais próximos ou algum número que gosta muito e montar seus jogos, faço isso e tem dado certo há bastante tempo".

Para a Mega da Virada 2023, ela preparou vários grupos em sua empresa. Segundo ela mostrou no Instagram, o método escolhido foi diversificar entre quantidade de jogos diferentes, formulações, quantidade de participantes distintas em cada grupo, e apostas de valor máximo e também mínimo.

E sem deixar em segredo o que escolheu para sua aposta pessoal para a Mega da Virada, ela revelou que jogou os números 04 - 05 - 17 - 22 - 43 - 59.

Há pouco tempo, no dia 11 de dezembro, Paulinha Leite venceu um bolão com outras 64 pessoas na Lotofácil. Ela contou no Instagram que o prêmio era de 4,2 milhões e assim cada um ficou com 65 mil reais. A aposta foi de 35 reais cada.

Pouco antes disso, em outubro, ela venceu novamente, desta vez na Lotofacil da Independência. A quantia total foi de 3 milhões, que ela dividiu com mais 40 pessoas que fizeram parte do bolão, o que rendeu pouco mais de 74 mil para cada. O valor do jogo foi de apenas 8 reais por pessoa.

Paulinha Leite já revelou nas redes que abriu sua empresa há três anos, depois que acertou números em alguns jogos e ajudou outras pessoas a ganharem dinheiro. Com os pedidos para que ela fizesse bolões, por motivos burocráticos e para manter tudo de forma legal, ela então deu início a Unindo Sonhos. Segundo o site da empresa, eles já ganharam 24 milhões em bolões neste tempo em atividade.

Como apostar na Mega da Virada 2023?

As apostas da Mega da Virada podem ser feitas em lotéricas ou o site da Caixa Econômica Federal até o dia o 31 de dezembro. As apostas se enceram às 17h00 e o sorteio será às 20h - seguindo o horário de Brasília.

Para o jogo online é necessário acessar https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/ e na lista de opções de jogos selecionar "Mega da Virada". Será preciso informar se é maior de 18 anos, e depois selecionar os números escolhidos. As opções são de 1 a 60 e os jogos podem chegar até 20 números escolhidos. Os valores vão de R$ 5 a R$ 193 mil por aposta.

Após selecionar o que deseja, clique em "ir para pagamento" na lateral da página. Será necessário informar o CPF e senha que tem no site. Se não tiver, terá que clicar então em "cadastre-se" para fazer o registro.

Depois de todos os dados informados e o pagamento realizado, será possível ver em sua página de apostas todos os seus jogos registrados. No dia do sorteio, é só entrar na página e conferir se seus números foram chamados ou não.

O sorteio da Mega da Virada é ao vivo pela internet, no canal da Caixa Econômica Federal e nas redes sociais, assim como na TV Globo.

