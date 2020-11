Mega da Virada 2021: saiba quais são os números mais sorteados

Ano novo, vida nova e com muito dinheiro no bolso! Para quem quer apostar na Mega da Virada 2021, certamente esses são os principais desejos para o próximo ano.

O concurso especial Mega-Sena teve seu primeiro sorteio em 2009 e fez muito sucesso pelo alto valor do prêmio e por ter como regra a não acumulação. Desde então, é um dos mais aguardados tanto para quem aposta frequentemente, quanto para quem tenta a sorte ocasionalmente.

Dessa forma, muitas pessoas já começaram a pensar nas combinações de números e estratégias que vão adotar para tentar acertar as seis dezenas sorteadas na Mega da Virada 2021. Independente de quais sejam, algumas dezenas já são cobiçadas para estarem presentes nas apostas e são: as que mais saíram nos resultados do concurso especial.

Por isso, há quem tenha aquela fezinha e queira fazer apostas, marcando essas dezenas, para tentar ganhar na Mega da Virada 2021.

Quais são os números que mais saíram nos sorteios da Mega da Virada?

Ao longo da Mega da Virada, 11 concursos foram realizados, sendo o primeiro em 2009/2010 e o último em 2019/2020. Os números que mais saíram na Mega da Virada foram: 10, quatro vezes; 03, 05 e 36, saíram três vezes cada; 02, 11, 18, 20, 33, 34, 37, 38, 40, 51, 53, 56 e 58, saíram duas vezes cada.

As dezenas sorteadas em cada concurso da Mega da Virada foram:

2009/ 2010, concurso 1140, as dezenas foram as seguintes: 10 27 40 46 49 58

2010/ 2011, concurso 1245, as dezenas foram as seguintes: 02 10 34 37 43 50

2011/ 2012, concurso 1350, as dezenas foram as seguintes: 03 04 29 36 45 55

2012/ 2013, concurso 1455, as dezenas foram as seguintes: 14 32 33 36 41 52

2013/ 2014, concurso 1560, as dezenas foram as seguintes: 20 30 36 38 47 53

2014/ 2015, concurso 1665, as dezenas foram as seguintes: 01 05 11 16 20 56

2015/ 2016, concurso 1775, as dezenas foram as seguintes: 02 18 31 42 51 56

2016/ 2017, concurso 1890, as dezenas foram as seguintes: 05 11 22 24 51 53

2017/ 2018, concurso 2000, as dezenas foram as seguintes: 03 06 10 17 34 37

2018/ 2019, concurso 2110, as dezenas foram as seguintes: 05 10 12 18 25 33

2019/ 2020, concurso 2220, as dezenas foram as seguintes: 03 35 38 40 57 58

Uma curiosidade é que as dezenas 34 e 37 saíram duas vezes cada um e nos mesmos concursos: 1245 e 2000. Será que essa dupla também sairá na Mega da Virada 2021?

Quando começam as apostas da Mega da Virada 2021?

De acordo com a Caixa, a partir do dia xxx deste mês, os apostadores já podem fazer seus jogos da Mega da virada 2021.

Qual é a probabilidade de ganhar no concurso especial da Mega-Sena?

A Mega da Virada 2021 segue a mesma regra dos concurso regulares da Mega-Sena. O apostador escolher seis dezenas, das 60 disponíveis no volante.

Portanto, com um jogo simples, a probabilidade de ganhar é de uma em 50.063.860. Contudo, o apostador tem duas opções para aumentar a chance de faturar o prêmio: fazendo mais apostas ou adicionando dezenas no mesmo jogo.

Mas é importante estar ciente que adicionar números aumenta consideravelmente o valor da aposta da Mega da Virada 2021 aumenta, podendo chegar a R$ 22.522,50.

Qual é o prêmio da Mega da Virada 2021?

Até o momento, a Caixa ainda não tem uma previsão de qual será o valor do prêmio da Mega da Virada 2021 e nem de quando será divulgado.