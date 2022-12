Resultado da Mega-Sena de sábado, concurso 2549 (17/12/2022)

Os números do resultado da Mega-Sena de sábado serão divulgado em tempo real. Confira se ganhou o prêmio acumulado em R$ 3 milhões.

Hoje pode surgir mais um milionário no país se um apostador das Loterias da Caixa acertar o resultado da Mega-Sena de sábado, concurso 2549, dia 17 de dezembro. O sorteio - que é o último dos sorteio regular do ano - será realizado em São Paulo a partir das 20h (horário de Brasília), e quem acertar as dezenas pode ganhar o prêmio acumulado em R$ 3 milhões.

Resultado da Mega-Sena concurso 2549 de sábado

Será que é seu dia de sorte? Veja os números sorteados na Mega-Sena de hoje : 01-06-10-30-33-35

Se você não acertar nenhuma dezena, a próxima oportunidade de apostar é para o concurso de sábado, dia 17. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. As chances de ganhar é de uma e 50.063.860. Aproveite e siga o DCI no Google News

Como conferir se ganhou?

Os últimos resultados da Mega-Sena podem ser consultados em nossa página de loterias: Resultados Mega Sena.

Os números e ganhadores são atualizados em tempo real a cada novo sorteio, então basta conferir os números sorteados com os números que você apostou. Tenha em mãos sua aposta.

Há duas opções para receber o prêmio da aposta premiada com o resultado da Mega-Sena 2529. Se a quantia for menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica ou agência da Caixa.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. O prazo para fazer o resgate é 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio.

Você também vai gostar de ler: Como ganhar na Mega? e Desdobramento na Lotofácil