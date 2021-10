Mega da Virada 2022: apostas começam em novembro; veja data

A partir do dia 16 de novembro os fãs de loterias já podem fazer suas apostas para a Mega da Virada 2022. A Caixa fará a comercialização dos bilhetes do concurso especial em paralelo com os regulares.

Para fazer um jogo, os apostadores deverão ir até um casa lotérica e marcar os números escolhidos no volante personalizado. Outra opção é apostar por meio dos canais eletrônicos: aplicativo Loterias Caixa ou o site Loterias Caixa.

O valor estimado do prêmio da Mega da Virada 2021 ainda não foi divulgado pela Caixa.

Como melhorar chances de ganhar na Mega da Virada 2022?

Para ganhar na Mega da Virada, é necessário acertar as seis dezenas sorteadas. Os jogadores podem marcar de seis a 15 números de 60 disponíveis no volante.

O valor mínimo da aposta é de R$ 4,50 e o máximo de R$ 22,5 mil. Além disso, dá para fazer um bolão ou participar de algum organizado pelas lotéricas.

O bolões tem preço mínimo de R$ 10 e a cota não sai por menos de R$ 5. Quem preferir comprar a cota de bolão organizado pela lotérica, poderá pagar uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Qual é a chance de ganhar o prêmio?

A chance de acertar o resultado da Mega da Virada é a mesma que nos concursos regulares tanto para apostas simples, quanto para jogos com mais dezenas. Concorrendo ao prêmio com seis números a probabilidade de faturar o prêmio é de uma em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

Mas a pessoa que quiser desembolsar mais dinheiro para concorrer à bolada com 15 dezenas, nesse caso, a probabilidade é de uma em 10.003.

Qual foi o último prêmio da Mega da Virada?

O último concurso da Mega da Virada foi realizado no dia 31 de dezembro de 2020 e teve o prêmio total de R$ 325,2 milhões. Uma aposta online e outra de Aracaju, em Sergipe acertaram o resultado: 17-20-22-35-41-42.

