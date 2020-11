Mega da Virada: em quais cidades já saíram os resultados milionários?

Desde 2009 a Mega da Virada faz novos milionários pelo país anualmente. O concurso especial que ocorre em 31 de dezembro de todos os anos já premiou 107 apostas em toda a sua história. De Norte a Sul do país foram mais de R$ 2,6 bilhões pagos em prêmios. Conheça de onde são as apostas que acertaram os prêmios principais.

Primeiramente, em 2009, na Mega da Virada concurso 1140, teve 2 apostadores premiados. As apostas das cidades de Brasília, no Distrito Federal, e Santa Rita do Passa Quatro, em São Paulo, acertaram as dezenas premiadas, que foram 10-27-40-46-49-58. O prêmio total do concurso foi de R$ 144,9 milhões.

Em 2010, a Mega da Virada concurso 1245, premiou 4 apostas. O prêmio de R$ 194,3 milhões foi dividido entre apostadores das cidades de Cariacica, no Espírito Santo, Belo Horizonte, em Minhas Gerais, Fazenda Rio Grande e Pinhais, ambas no Paraná. As dezenas premiadas foram: 2-10-34-37-46-50.

No ano seguinte, em 2011, o concurso 1350 da Mega da Virada premiou 5 apostas. O prêmio de 177,6 milhões foi dividido entre os apostadores das cidades de Belém, no Pará, Brasília, no Distrito Federal, Carmo do Cajuru, em Minas Gerai, Mauá, em São Paulo, e Russas, no Ceará. As dezenas foram: 3-4-29-36-45-55.

Prêmios com mais de R$ 200 milhões

Em 2012, três apostas garantiram o prêmio da Mega da Virada concurso 1455. Os apostadores são das cidades de Aparecida de Goiânia, Goiás, Franca e São Paulo, ambas no estado de São Paulo. O prêmio foi de R$ 244,7 milhões e teve as seguintes dezenas sorteadas: 14-32-33-36-41-52.

Já em 2013, 4 apostas dividiram o prêmio de R$ 224,6 milhões da Mega da Virada 1560. Os apostadores são das cidades de Maceió, em Alagoas, Teofilândia, na Bahia, Curitiba, no Paraná, e Palotina, no Pará. Os números sorteados foram: 20-30-36-38-47-53.

No ano de 2014, a Mega da Virada concurso 1665 teve prêmio de R$ 263,2 milhões. Quatro apostas foram premiadas e os sortudos são das cidades de Brasília, no Distrito Federal, Santa Rita do Trivelato, no Mato Grosso, e dois são de São Paulo, capital. Os número sorteados foram: 20-11-16-1-56-5.

Em 2015, a Mega da Virada concurso 1775 teve 6 ganhadores no prêmio de R$ 246,5 milhões. As apostas premiadas eram das cidades de Água Branca, em Alagoas, Cerquilho, em São Paulo, e Guaçui, Vila Velha e Vitória, as três no Espírito Santo. Os números sorteados foram: 2-18-31-42-51-56.

Em 2016, a Mega da Virada concurso 1890 dividiu o prêmio de R$ 220,9 milhões entre seis apostas. Os ganhadores são das cidades de Salvador, na Bahia, Fortaleza, no Ceará, Trizidela do Vale, no Maranhão, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Fazenda Vilanova, no Rio Grande do Sul. As dezenas premiadas foram: 5-11-22-24-51-53.

Prêmio histórico da Mega da Virada

O ano de 2017 foi histórico para a Mega da Virada. O concurso 2000 da modalidade teve 17 ganhadores do maior prêmio já registrado na Loterias Caixa. Foram R$ 306,7 milhões para os sortudos que acertaram as dezenas premiadas: 3-6-10-14-34-37.

O prêmio saiu para as apostas das cidades do Rio e Seropédica, no Rio de Janeiro; Contagem e Carmo do Cajuru, em Minas Gerais; Belém, no Pará; Uruçuca, Prado e Cruz das Almas, na Bahia; Brusque, em Santa Catarina; Rio Azul e São João do Trinfuo, no Paraná; e quatro apostas da cidade de São Paulo e mais duas de Guarulhos, em São Paulo.

Mais de 50 ganhadores no prêmio principal

Já em 2018, a Mega da Virada concurso 2110 teve outro feito histórico ao premiar 52 apostas que levaram o prêmio principal de R$ 302,5 milhões. As dezenas sorteadas foram: 5-10-12-18-25-33.

As apostas são das seguintes cidades:

RIO BRANCO – AC – 1 aposta.

MANAUS – AM – 1 aposta.

EUCLIDES DA CUNHA – BA – 3 apostas.

FEIRA DE SANTANA – BA – 3 apostas.

MATA DE SÃO JOÃO – BA – 3 apostas.

SALVADOR – BA – 3 apostas.

VALENÇA – BA – 3 apostas.

VÁRZEA ALEGRE – CE – 1 aposta.

BRASÍLIA – DF – 1 aposta.

BELA VISTA DE GOIÁS – GO – 1 aposta.

JATAÍ – GO – 1 aposta.

PEDREIRAS – MA – 1 aposta.

SÃO LUIS – MA – 1 aposta.

ALFENAS – MG – 1 aposta.

BELO HORIZONTE – MG – 1 aposta.

DIVINÓPOLIS – MG – 1 aposta.

MARTINHO CAMPOS – MG – 1 aposta.

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG – 1 aposta.

CORUMBÁ – MS – 1 aposta.

COSTA RICA – MS – 1 aposta.

COXIM – MS – 1 aposta.

ALMEIRIM – PA – 1 aposta.

ITAITUBA – PA – 1 aposta.

JOÃO PESSOA – PB – 1 aposta.

LAGOA DO ITAENGA – PE – 1 aposta.

CAMPO MOURÃO – PR – 1 aposta.

Curitiba – PR – 1 aposta.

Angra dos Reis – RJ – 1 aposta.

BARRA DO PIRAÍ – RJ – 1 aposta.

NOVA IGUAÇU – RJ – 1 aposta.

RIO DE JANEIRO – RJ – 1 aposta.

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA – RJ – 1 aposta.

BLUMENAU – SC – 1 aposta.

ADAMANTINA – SP – 1 aposta.

GUARUJÁ – SP – 1 aposta.

PEDREIRA – SP – 1 aposta.

PRAIA GRANDE – SP – 1 aposta.

Ribeirão Preto – SP – 1 aposta.

SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP – 1 aposta.

SÃO PAULO – SP – 1 aposta.

VOTORANTIM – SP – 1 aposta.

Apostas feitas pelo Canal Eletrônica da Caixa – SIMÕES FILHO (BA), BELO HORIZONTE (MG) E CUIABÁ (MT).

Uma década de Mega da Virada

Por fim, em 2019, quando a Mega da Virada completou 10 anos, foram 4 ganhadores. O concurso 2220 teve como prêmio R$ 304,2 milhões. As apostas premiadas são das cidades de Juscimeira, no Mato Grosso, Criciúma, em Santa Catarina, e duas de São Paulo capital. Os números sorteados foram: 3-35-38-40-57-58.

Mega da Virada deste ano

Os apostadores que pretendem jogar na Mega da Virada deste ano já podem fazer as apostas nas Lotéricas de todo o país ou pelo site Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O prêmio para o concurso 2330 está estimado em R$ 300 milhões.

Mega da Virada 2020: o que fazer com o prêmio de R$ 300 milhões?

O valor da premiação do concurso especial pode aumentar ou diminuir, tudo vai depender de quanto será arrecadado até 31 de dezembro nas vendas das apostas. Quanto maior o número de apostas, maior será o valor arrecadado no concurso e, por consequência, o prêmio sobe.

Para exemplificar, isso foi o que aconteceu na Mega da Virada 2017 que estava estimada, inicialmente, em R$ 280 milhões e depois aumentou para R$ 300 milhões. No final, o total do prêmio ficou em R$ 306,7 milhões.