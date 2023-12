Há tempos que Os Simpsons fazem previsões certeiras sobre o futuro, e com o sorteio da Mega da Virada chegando os fãs do desenho resgataram o episódio que Homer ganha na loteria. Coincidência ou não, são seis dezenas e um dos número está entre os mais sorteados na modalidade. Veja quais são os números dos Simpsons da Mega da Virada:

Qual foi a aposta dos Simpsons na Mega da Virada?

Em um dos episódios da 11ª temporada, Homer Simpson fica milionário ao apostar na loteria com os números 01 - 06 - 17 - 22 - 24 - 35. É mostrado o pai de família indo até uma loja e adquirindo um bilhete premiado, que o tornou milionário. Apesar de não ser a Mega da Virada, o personagem garantiu o prêmio com seis números, assim como no tradicional sorteio de final de ano.

Um motivo para que algumas pessoas optem por jogar a aposta dos Simpsons é porque o desenho já acertou alguns fatos que aconteceriam alguns anos depois da exibição de seus episódios, como até o resultado das eleições presidenciais estadunidenses. A família animada ganhou fama de "vidente" na web, levando os internautas a crerem que jogar os mesmo números que Homer pode dar sorte.

Vale lembrar que a 11ª temporada de Os Simpsons foi ao ar em 2000, há exatos 23 anos. Até agora, não há registros de que alguém tenha ganhado algum sorteio com os mesmos números mostrados no desenho.

Para quem não se lembra, algumas previsões dos Simpsons envolvem o sumiço de um submarino - o episódio foi ao ar em 1998 e o mesmo caso ocorreu em junho de 2023. Os personagens também previram a vitória de Donald Trump nas eleições, que aconteceu em 2020, a compra da 20th Century Fox pela Disney, o vírus ebola, um dos vencedores do Prêmio Nobel, o final de Game of Thrones e o show da cantora Lady Gaga na final do Super Bowl.

Quais são os números mais sorteados na Mega da virada?

Alguns números foram mais sorteados na Mega-Sena do que outros. Um levantamento feito pela Caixa Econômica Federal, responsável pela realização do sorteio, aponta algumas dezenas que já saíram centenas de vezes. Entre eles, estão:

1º lugar - 10 (309 vezes)

2º lugar - 53 (298 vezes)

3º lugar - 5 (293 vezes)

4º lugar - 34 (284 vezes)

5º lugar - 23 (283 vezes)

6º lugar - 37 (282 vezes)

7º lugar - 35 (281 vezes)

8º lugar - 4 (280 vezes)

9º lugar - 32 (280 vezes)

10º lugar - 44 (280 vezes)