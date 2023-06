9 coisas que Os Simpsons previram

O desenho "Os Simpsons" (1989) ficou famoso por fazer previsões de fatos reais. Internautas já encontraram referências nos episódios que remetem a situações que aconteceram anos depois, deixando os espectadores chocados. A mais recente é a do caso do submarino Titan, da empresa OceanGate, que sumiu no oceano durante uma expedição aos destroços do Titanic.

Desaparecimento de submarino | Coisas que Os Simpsons previram

Em junho de 2023, um submarino com cinco pessoas a bordo que fazia uma expedição aos destroços do Titanic desapareceu no Oceano Atlântico. A morte da tripulação foi confirmada quatro dias depois após suspeitas de que o submersível teria implodido. O caso gerou grande repercussão na mídia.

Em um episódio da nona temporada de Os Simpsons, que foi ao ar entre 1997 e 1998, um acidente de submarino é retratado. Homer, Barney e Moe ficam presos no fundo do mar após o submersível sofrer uma falha. O caso também gerou comoção na imprensa na história fictícia.

Eleição de Donald Trump

No episódio 17, da 11ª temporada, chamado "Bart to the Future", o desenho mostra como seria a vida de Bart quando envelhecesse. No futuro, Lisa se tornaria presidente e dá um discurso no qual diz: "como você sabe, herdamos uma crise orçamentária do presidente Trump".

A temporada foi exibida no ano de 2000. Donald Trump foi eleito presidente em 2017, permanecendo no cargo até 2020, quando perdeu a reeleição para Joe Biden.

Compra da 20th Century Fox pela Disney

Uma das coisas que Os Simpsons preveram foi que o estúdio de cinema 20th Century Fox seria vendido para a Disney, o que de fato aconteceu.

No episódio "When You Dish Upon a Star", exibido originalmente em 1998, Ron Howard e Brian Grazer produzem um roteiro que Homer apresenta. A obra está sendo produzida na 20th Century Fox, e uma placa na frente da sede do estúdio revela que é "uma divisão da Walt Disney Co."

A compra ocorreu em 14 de dezembro de 2017 pelo valor de US$ 52.4 bilhões.

Vírus ebola | Coisas que Os Simpsons previram

O desenho também previu o surto de Ebola que ocorreu em 2014, dezessete anos antes de acontecer. Em uma cena do episódio "Lisa's Sax", Marge sugere que um Bart leia um livro intitulado "Curious George and the Ebola Virus", em uma época em que havia poucas notícias sobre o vírus.

O Ebola foi descoberto pela primeira vez em 1976. Seu índice de maior incidência foi há nove anos, quando deixou 10.823 pessoas mortas entre mais de 26 mil casos registrados, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Vencedor do Prêmio Nobel

O professor do MIT, Bengt Holmström, ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2016, seis anos depois de seu nome ter sido apostado como um dos vencedores da estatueta em Os Simpsons.

O nome de Holmström aparece no primeiro episódio da 22ª temporada, em um placar de apostas, quando Martin, Lisa, Database e Milhouse fazem seus palpites sobre os nomes dos vencedores do Prêmio Nobel.

Final de Game Of Thrones

Entre as coisas que Os Simpsons previram também está o final do seriado "Game of Thrones" (2011), que deixou muitos fãs revoltados.

No penúltimo episódio da série da HBO", Daenerys Targaryen chocou os espectadores quando ela e seu dragão devastaram a King's Landing, matando milhares de pessoas inocentes.

Em 2017, no episódio "Os Serfsons", na 29ª temporada, o desenho fez referências a vários aspectos de Game of Thrones", e Homer revive um dragão que incinera uma vila.

Lady Gaga como atração do Super Bowl

No episódio 22 da 23ª temporada de Os Simpons, a cantora Lady Gaga se apresenta para os habitantes da cidade de Springfield. A estrela desce até o público pendurada em cabos de aço.

Em 2017, a cantora tornou a cena realidade durante sua apresentação no estádio Houston NRG no intervalo do Super Bowl, um dos eventos mais importantes dos Estados Unidos.

A descoberta da equação de Bóson de Higgs | Coisas que Os Simpsons previram

Em 1998, no primeiro episódio da oitava temporada, chamado "The Wizard of Evergreen Terrace", Homer se torna um inventor e aparece fazendo uma equação complicada em uma lousa. De acordo com Simon Singh, autor de "Os Simpsons e seus segredos matemáticos", a equação prevê a massa da partícula do bóson de Higgs.

A equação já havia sido trabalhada pela primeira vez em 1964 pelo professor Peter Higgs e cinco outros físicos, mas foi somente em 2013 que os cientistas descobriram de fato a equação de bóson de Higgs em um experimento que custou US$ 13 bilhões.

Brasil x Alemanha na Copa do Mundo

A goleada de 7x1 entre Brasil e Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2014 ficou marcada na história do futebol brasileiro, mas o fato já havia sido previsto pelos Simpsons.

Em um dos episódios do desenho, Homer apita a final do campeonato no qual a Alemanha vence o Brasil com dois gols. Apesar do placar não ter sido o mesmo da fatídica partida, os brasileiros acreditam que isso já era um sinal de que a seleção não se sairia bem.

