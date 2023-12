Quando sai o resultado da Mega da Virada 2024?

Está chegando o dia da Mega da Virada de 2023 para 2024 e como é um prêmio especial, de R$ 570 milhões, a loteria será sorteada no domingo, dia 31 de dezembro, às 20 horas (de Brasília). Com isso, no sábado as Loterias da Caixa só vão sortear a Quina, Lotofácil e Federal.

Até que dia apostar no resultado da Mega da Virada?

As apostas para a Mega da Virada podem ser realizadas até as 17h (horário de Brasília) deste domingo, dia 31, ou seja, até três horas antes do sorteio. A extração do concurso 2.670 será realizado a partir das 20h.

Como assistir o sorteio da Mega da Virada 2024?

O sorteio de domingo será transmitido ao vivo pela Rede TV e também pela internet, nas redes sociais da CAIXA e da Rede TV. A transmissão na internet inclui, além do sorteio, a preparação e o desabastecimento dos globos. Acompanhe em tempo real no JORNAL DCI.

Quanto custa a aposta?

O valor de aposta simples da Mega da Virada, com seis números, é de R$ 5. Já para escolher 7 números o preço sobe para R$ 35,00. Apostar em 8 números custa R$ 140 e 9 dezenas vai a R$ 420. Para quem decidir jogar alto, escolhendo 20 números, o valor do bilhete chega R$ 193.800,00.

De acordo com a Caixa, a probabilidade de ganhar no sorteio aumenta se houver mais números, mas não há nenhuma garantia.

Na aposta pela internet, o valor mínimo da aposta é de R$ 30, e para chegar a esse total é necessário fazer seis jogos simples de 6 números.

O prêmio acumula?

A Mega da Virada não acumula, então se nenhuma apostar acertar as seis dezenas, os acertadores da quina ou quadra vão dividir o prêmio.

Quanto rende na poupança?

Se apenas um ganhador acertar as seis bolsas da Mega da Virada e aplicar o prêmio de R$ 570 milhões na Poupança da CAIXA, receberá R$ 3,4 milhões em rendimento mensalmente.

Vale lembrar que no dia 1º de janeiro de 2024 não haverá expediente bancário nas agências, impossibilitando o resgate do prêmio.