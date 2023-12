Vai jogar? Veja os números que nunca saíram na Mega da Virada

Procurando uma estratégia para apostar na loteria? Para aqueles que contam não só com a sorte e buscam encontrar informações sobre os números que nunca saíram na Mega da Virada, ou aqueles mais sorteados, separamos as principais estatística sobre o sorteio.

Números que nunca foram sorteados na Mega da Virada

Em 14 sorteios, os números que nunca foram sorteados são: 07, 08, 09, 13, 19, 21, 26, 28, 39, 44, 48, 54 e 60. Embora isso não esteja relacionado a probabilidade de ganhar, os supersticiosos podem querem não se arriscas nessas dezenas vistas como "azaradas".

Outra estatística da mega da virada são sobre os estados que ainda não teve ganhadores no concurso de fim de ano. São eles: Amapá, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins

Há também os números que foram sorteados apenas uma vez até hoje: 01, 06, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 57 e 59 foi resultado do concurso apenas uma vez.

Números mais sorteados da história

Para quem busca uma estratégia para apostar pensando nos números mais sorteados, o número 10 foi o mais sortudo até hoje. A dezena saiu em cinco concursos, enquanto o número 5 saiu em quatro extrações da Mega da Virada.

Os números 03, 20, 33, 34, 36 e 58 já foram sorteadas três vezes cada. As dezenas 02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 53 e 56 saíram duas vezes na da Mega da Virada.

Estados campeões em prêmios na Mega da Virada

Os bilhetes campeões da Mega da Virada foram, em sua maioria, da região Sudeste. São Paulo é o estado recorde com 29 apostas vencedoras, seguido por Minas Gerais com 12 bilhetes vencedores e Rio de Janeiro - 11 bilhetes vencedores.

Depois, a sorte subiu para o Nordeste, no estado da Bahia, com 12 bilhetes vencedores. No Sul, o Paraná já 7 bilhetes vencedores da Mega da Virada.

Todos os resultados da Mega da Virada

Além de levar em conta os últimos resultados para jogar na Mega da Virada 2023, os apostadores que quiserem tentar a sorte e começar o ano com uma bolada no bolso podem observar os números mais sorteados desde 2009, quando o concurso adotou o modelo atual, até hoje. Vamos aos dados:

Resultado Mega da Virada 2022: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 – 46

Dois apostadores ficaram milionários em 2021, um de Cabo Frio (RJ) e outro de Campinas (SP) e cada um levou cerca de R$ 189 milhões.

Resultado Mega da Virada 2021: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42

Em 31 de dezembro de 2020, o prêmio também foi dividido entre duas apostas: uma de Aracaju (SE) e outra feita pela internet. Cada apostador ganhou cerca de R$ 163 milhões.

Resultado Mega da Virada 2020: 17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42

Neste ano, dois apostadores ganharam, mas um deles (que fez um jogo pela internet) não apareceu para retirar o prêmio de mais de R$ 162 milhões.

Resultado Mega da Virada 2019: 03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58

Em 2019, foram quatro ganhadores da Mega da Virada: dois de São Paulo (SP), um de Criciúma (SC) e um de Juscimeira (MT). Cada um ganhou mais de 76 milhões de reais.

Resultado Mega da Virada 2018: 05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33

Em 2018, um recorde: 52 apostas acertaram as seis dezenas da Mega da Virada. Cada ganhador levou quase R$ 6 milhões para casa.

Resultado Mega da Virada 2017: 03 - 06 - 10 -17 -34 -37

Em 2017, cada sortudo levou mais de 18 milhões de reais como prêmio por ter acertado as seis dezenas da Mega da Virada. Foram 17 bilhetes premiados.

Resultado Mega da Virada 2016: 05 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53

O prêmio para cada aposta ganhadora em 2016 foi de quase 37 milhões de reais. No total, seis pessoas dividiram os 220 milhões.

Resultado Mega da Virada 2015: 02 - 18 - 31 - 42 - 51 - 56

Em 2015, também foram seis ganhadores da Mega da Virada. Cada um embolsou mais de R$ 41 milhões de um total de R$ 246 milhões.

Resultado Mega da Virada 2014: 01 - 05 - 11 - 16 - 20 - 56

Quatro pessoas acertaram as seis dezenas do concurso realizado em 2014. Cada uma delas levou para casa quase 66 milhões de reais.

Resultado Mega da Virada 2013: 20 - 30 - 36 - 38 - 47 - 53

Em 2013, também foram quatro acertadores das dezenas da Mega da Virada, mas cada um embolsou menos que no ano anterior: um pouco mais de 56 milhões.

Resultado Mega da Virada 2012: 14 - 32 - 33 - 36 - 41 - 52

Já em 2012, os três sortudos que acertaram a dezenas levaram para casa mais de 81 milhões de reais cada um. O prêmio total foi de R$ 244,7 milhões.

Resultado Mega da Virada 2011: 03 - 04 - 29 - 36 -45 - 55

Cinco pessoas ficaram milionárias no final de 2011. Cada uma levou o prêmio de mais de R$ 35 milhões de um total de R$ 177, 6 milhões.

Resultado Mega da Virada 2010: 02 - 10 - 34 - 37 - 43 - 50

Quatro ganhadores dividiram R$ 194 milhões em 2010. O prêmio individual foi de mais de 48 milhões de reais.

Resultado Mega da Virada 2009: 10 - 27 - 40 - 46 - 49 - 58

No primeiro ano oficial da Mega da Virada, duas pessoas ganharam mais de R$ 72 milhões cada. O prêmio total naquele ano foi de quase R$ 145 milhões.