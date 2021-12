Ficar milionário no último dia do ano ainda é possível para quem é fã de loterias e vai apostar para ganhar R$ 350 milhões do concurso especial mais aguardado da Caixa. E dependendo de quantos números forem jogados na Mega da Virada 2022, é possível ficar ainda mais perto desse sonho.

Diferente dos concursos regulares, mesmo que ninguém acerte o resultado da última extração da Mega-Sena deste ano, o prêmio não vai acumular. Nesse caso, a quantia será repassada para os sortudos da segunda faixa, de cinco acertos, e assim por diante.

E como se trata de um concurso especial, muitas pessoas podem se perguntar quantos números se joga na Mega da Virada 2022 para registrar o bilhete. Isso vai depender de quanto o apostador está disposto a gastar.

Quantos números dá para jogar na Mega da Virada 2022?

Na Mega da Virada é possível jogar com as mesmas quantidades de números dos concurso regulares: de seis a 15. Porém, quanto mais dezenas forem adicionadas, maior ficará o valor do bilhete.

Os jogos simples são com a menor quantidade de números, seis, e custam R$ 4,50. Confira o preço das apostas de acordo com o adicional de dezenas.

7 números jogados – R$ 31,50

8 números jogados – R$ 126,00

9 números jogados – R$ 378,00

10 números jogados – R$ 945,00

11 números jogados – R$ 2.079,00

12 números jogados – R$ 4.158,00

13 números jogados – R$ 7.722,00

14 números jogados – R$ 13.513,50

15 números jogados – R$ 22.522,50

Em casas lotéricas e nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (aplicativo e site) os interessados conseguem registrar apostas. A forma de pagamento aceita para jogos online é o cartão de crédito e o valor mínimo da compra deve ser de R$ 30.

Probabilidade de ganhar o prêmio

A probabilidade de ganhar o prêmio vai depender de quantos números forem jogados na Mega da Virada 2022. Segundo a Caixa, com uma aposta simples a chance é de uma em mais de 50 milhões.

Essa é a modalidade lotérica da Caixa mais difícil de ganhar, porém é a que paga as maiores quantias para os sortudos. Veja a probabilidade de faturar a bolada com mais números:

6 números jogados – a chance é de uma em 50.063.860;

7 números jogados – a chance é de uma em 7.151.980;

8 números jogados – a chance é de uma em 1.787.995;

9 números jogados – a chance é de uma em 595.998;

10 números jogados – a chance é de uma em 238.399;

11 números jogados – a chance é de uma em 108.363;

12 números jogados – a chance é de uma em 54.182;

13 números jogados – a chance é de uma em 29.175;

14 números jogados – a chance é de uma em 16.671;

15 números jogados – a chance é de uma em 10.003;

Quando será o sorteio da Mega da Virada 2022?

O sorteio da Mega da Virada está previsto para ser realizado no último dia do ano, 31 de dezembro, às 20h (horário de Brasília). Os globos da sorte ficam localizados no Espaço da Sorte, na Bela Vista, em São Paulo, e o evento contará com transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa.

O prêmio, estimado em R$ 350 milhões, será o maior da história já pago pela modalidade. Mas se tiver mais de um acertador dos números da Mega da Virada 2022, a Caixa vai dividir igualmente entre as apostas.