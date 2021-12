Quantos números tem a Mega da Virada de 2022 e como apostar

O sorteio da Mega da Virada será realizado no dia 31 de dezembro e o prêmio será de R$ 350 milhões

O último concurso especial de loterias da Caixa está chegando e pode pagar o prêmio que está estimado em R$ 350 milhões. Mas é importante saber quantos números tem a Mega da Virada para conseguir acertar o resultado.

De acordo com a Caixa, este será o maior prêmio que a Mega-Sena vai pagar em sua história e não acumula se ninguém marcar as seis dezenas. Nesse caso, a quantia será repassada para a faixa seguinte, de cinco acertos, e assim por diante.

Para escolher as dezenas do bilhete, alguns apostadores optam por fazer algum tipo de estratégia ou tentar a sorte com uma seleção aleatória. Portanto, saber quantos números tem a Mega da Virada pode ajudar na hora de definir o jogo.

Quantos números tem a Mega da Virada 2022?

Apesar de ser um concurso especial, a quantidade de números da Mega da Virada é a mesma que as dos sorteios regulares realizados ao longo do ano: seis dezenas. Mas na hora de fazer um jogo, os apostadores podem escolher até 15 dezenas por bilhete pagando um valor a mais:

6 números jogados saem por R$ 4,50;

7 números jogados saem por R$ 31,50;

8 números jogados saem por R$ 126,00;

9 números jogados saem por R$ 378,00;

10 números jogados saem por R$ 945,00;

11 números jogados saem por R$ 2.079,00;

12 números jogados saem por R$ 4.158,00;

13 números jogados saem por R$ 7.722,00;

14 números jogados saem por R$ 13.513,50;

15 números jogados saem por R$ 22.522,50.

Para os fãs da loteria que gostam de escolher os números da Mega da Virada com datas significativas, então, nesse caso, deve selecionar de seis a 15 dezenas. Mas é importante lembrar que precisa ser de um a 60 – mesmo universo de números do concurso especial.

Qual é a chance de ganhar o prêmio?

Com uma aposta simples de seis números, a chance de ganhar o prêmio principal é de uma em mais de 50 milhões, de acordo com a Caixa. Essa é a loteria da Caixa mais difícil de conseguir acertar o resultado.

Nas demais faixas, comparada com a principal, os apostadores conseguem ficar mais perto de conseguir faturar uma quantia, porém o valor é menor. Veja a probabilidade de cada faixa de acerto:

Seis acertos (sena) – a chance é de uma em 50.063.860;

Cinco acertos (quina) – a chance é de uma em 154.518;

Quatro acertos (quadra) – a chance é de uma em 154.518.

Com funciona a Mega da Virada 2022

O sorteio da Mega da Virada ocorre no dia 31 de dezembro de 2021, e as apostas podem ser feitas até às 17h (horário de Brasília). Para isso, os jogadores precisam ir até uma casa lotérica ou acessar um dos canais eletrônicos das Loterias Caixa: aplicativo ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

O sorteio está previsto para começar a partir das 20h (horário de Brasília) e contará com transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa. O evento ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo.

