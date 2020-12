Quer começar 2021 milionário? Faça a aposta da Mega da Virada online

Chegou o dia do sorteio do grande sorteio das Loterias Caixa, mas ainda dá tempo de fazer a aposta da Mega da Virada online (concurso 2330). O bolada é de R$ 300 milhões para quem acertar as seis dezenas do jogo, então veja como realizar a ‘fézinha’ pela internet com o passo a passo a seguir.

Fazer a aposta da Mega da Virada online

Em tempos pandemia e em que o isolamento social é o ato mais seguro para cuidar da saúde, as tradicionais filas em casas lotéricas em todo Brasil não registraram aglomeração. Mas não pelo falta de interesse no prêmio milionário, mas sim pela possibilidade de fazer a aposta da Mega da Virada online.

Após finalizar o cadastro ou caso o usuário já tenha acessado a plataforma antes, basta seguir o passo a passo:

1) Acesse o site das Loterias da Caixa e clique em “Acessar”;

2) Informe o CPF e clicar em “Próximo”;

3) Informe a senha cadastrada e clicar em “Entrar”;

4) Selecione o termo de uso e clicar em “Aceitar Termos de Uso”;

5) Procure pelo produto “Mega da Virada” e clique em “Aposte Agora!”;

6) Ao acessar o jogo, clique em “Aposte já”;

7) Clique nos números que deseja apostar. Caso queira limpar o volante e selecionar outras opção clique em “Limpar Volante”. Caso queira finalizar a aposta, clique em “Complete o jogo”;

8) Em seguida irá aparecer a função “Surpresinha”. Essa funcionalidade escolhe números aleatórios para jogadores que estão em dúvida. Abaixo da opção, é possível aumentar a quantidade de números da aposta – o que também aumenta o valor. No recurso “Teimosinhas” é permitido repetir a mesma aposta;

9) Para salvar a aposta, o jogador deve checar o valor da aposta e clicar em “Colocar no Carrinho”;

10) Em seguida, deve clicar em no ícone do carrinho e acessar as apostas salvas;

11) Depois, deve clicar em “Ir para pagamento”;

12) Ao acessar a página de pagamento, informe os dados do cartão de crédito e clique em “Comprar”.

Jogar na Mega da Virada pelo celular

Para começar, baixe pelo celular o aplicativo Loterias Caixa, disponível grátis para Android e iPhone (iOS).

Passo 1: comece fazendo seu cadastro. Para isso, clique em login/Cadastre-se”.

Passo 2: agora que você está dentro do sistema de apostas, localize a Mega Sena da Virada (concurso 2330). Encontrou? esse é o passo mais importante: a escolha das dezenas do seu jogo.

Passo 3: Os números foram escolhidos? Então finalize seu jogo ao clicar no botão “Adicionar ao carrinho de apostas”. As apostas online custam, no mínimo, R$ 30, então pressione “Voltar” para fazer novos jogos até completar a quantia.

Passo 4: Com todos os números escolhidos, é hora de ir para a sessão de pagamento. Preencha o campo com as informações do seu cartão de crédito e finalize com “Apostar e autorizar cobrança”. Sua aposta está feita! Agora é aguardar o resultado!