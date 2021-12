Resultado da Mega da Virada 2021: veja os números sorteados (31/12)

Os números do resultado da Mega da Virada 2021 serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 20 horas de sexta-feira, dia 31 de dezembro de 2021 (31/12/2021), no concurso especial da Mega Sena 2440. Todas as dezenas do prêmio de R$ 350 milhões – o maior valor da história do jogo – você confere abaixo.

Números do resultado da Mega da Virada 2021

Os números que formaram o resultado da Mega da Virada 2021, concurso 2340, foram:

Como sacar o prêmio?

Caso você seja o apostador sortudo deste 31 de dezembro de 2021, há duas opções para receber o prêmio da Mega da Virada. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. Contudo, é importante destacar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

Além disso, a gravação do sorteio do resultado da Mega da Virada 2021 está disponível no perfil da Caixa no Youtube.

Resultados anteriores da Mega-Sena da Virada

2020, concurso 2330: 2 apostas vencedoras – prêmio de R$ 162 milhões

2019, concurso 2220: quatro apostas vencedoras – prêmio de R$ 304, 2 mil

2018, concurso 2110: 52 apostas vencedoras – prêmio de R$ 302,5 mil

2017, concurso 2000: 17 apostas vencedoras – prêmio de R$ 306,7 mil

2016, concurso 1890: seis apostas vencedoras – prêmio de R$ 220,9 mil

2015, concurso 1775: seis apostas vencedoras – prêmio de R$ 246,5 mil

2014, concurso 1665: quatro apostas vencedoras – prêmio de R$ 263,2 mil

2013, concurso 1560: quatro apostas vencedoras – prêmio de R$ 224,6 mil

2012, concurso 1455: três apostas vencedoras – prêmio de R$ 244,7 mil

2011, concurso 1350: cinco apostas vencedoras – prêmio de R$ 177,6 mil

2010, concurso 1245: quatro apostas vencedoras – prêmio de R$ 194,3 mil

2009, concurso 1140: duas apostas vencedoras – prêmio de R$ 144,9 mil

Quando será o próximo sorteio regular da Mega Sena?

Assim, o concurso 2441 está marcado para segunda, dia 3 de janeiro de 2022, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, em evento realizado a partir das 20h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial do banco no YouTub.

As apostas na Mega-Sena são feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. Desse modo, a aposta simples da Loterias Caixa, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

