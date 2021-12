Como funciona o bolão da Mega da Virada 2022

Todos os anos, a Mega da Virada costuma alimentar os sonhos dos brasileiros que gostam de apostar. Afinal, o prêmio é de R$ 350 milhões e, portanto, capaz de mudar a vida de qualquer pessoas. As apostas podem ser feitas até as 17h do dia 31. No entanto, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de uma em 50 milhões e, por isso, os bolões costumam ser uma boa opção para quem não pode gastar muito mas quer concorrer ao prêmio. Saiba como funciona o bolão da Mega da Virada e como fazer sua aposta.

Como funciona o Bolão da Mega da Virada

O bolão é uma opção que aumenta as chances de ganhar na Mega da Virada, mas é mais em conta do que os jogos com mais dezenas – uma pessoa pode jogar até 15 dezenas, aumentando suas chances, mas o valor de R$ 17.517,50 não é acessível à maior parte dos brasileiros.

Considerando que na aposta simples a chance é de 1 em 50 milhões, o bolão acaba sendo uma boa saída para grupos que querem aumentar as possibilidades de ganhar uma bolada. Mas como funciona o bolão da Mega da Virada? Nessa modalidade, que pode ser feita diretamente na lotérica, a aposta mínima é de R$ 10, valor que pode ser dividido entre duas pessoas. Sendo assim, cada cota custa R$ 5.

Um bolão pode ter até cem cotas. O valor final, portanto, depende de quantos apostadores dividirão o prêmio, caso o jogo seja contemplado. No bolão, 15 dezenas têm o valor de R$ 67,5 mil que resultam em R$ 675 por cota (do total de 100).

Como apostar pelo bolão?

O apostador que quiser aumentar suas chances de ganhar na Mega da Virada pode adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias lotéricas até às 17 horas de sexta-feira, no horário de Brasília. Para isso, basta solicitar ao atendente, escolher a quantidade de cotas que quer e guardar o recibo. A lotérica está autorizada a cobrar uma taxa adicional de serviço, que pode chegar a até 35% do valor da cota.

Além disso, há a opção de formar um grupo entre amigos ou familiares, escolher as dezenas da aposta, a quantidade de cotas e fazer o registro em uma casa lotérica. O bolão da Mega da Virada gera um recibo para cada apostador e o prêmio pode ser resgatado individualmente.

Bolão oficial da Caixa

Para facilitar a realização de bolões – que já renderam até briga judicial, em uma aposta vencedora da Mega da Virada de 2012 – a Caixa elaborou uma forma oficial de fazer jogos em grupo. A modalidade é limitada às casas lotéricas, e não pode ser feita pelo site oficial das Loterias Caixa. No entanto, existem algumas regras:

Cada bolão precisa ter ao menos duas cotas, e no máximo 100;

Bolões com uma aposta de seis dezenas só podem ter até nove cotas, e bolões com uma aposta de sete dezenas só podem ter até 63 cotas;

Cada cota tem valor mínimo de R$ 5,00;

O bolão de seis dezenas custa R$ 10 (duas cotas, cada uma de R$ 5,00);

Um bolão pode realizar no máximo 10 apostas diferentes;

Todas as apostas do bolão precisam ter a mesma quantidade de dezenas.

Onde apostar na Mega da Virada?

1. Lotéricas – Qualquer pessoa pode apostar presencialmente até as 17h do dia 31 de dezembro;

2. Internet Banking Caixa – Somente para clientes Caixa, as apostas são feitas na aba “Loterias” do Internet Banking;

3. Aplicativos Loterias Caixa – Qualquer pessoa pode fazer a aposta inserindo o CPF e criando uma senha, desde que tenha 18 anos completos;

4. Site Loterias – Também pode apostar qualquer pessoa com mais de 18 anos a partir de um cadastro simples. No entanto, a aposta mínima no site é de R$ 30 e o pagamento deve ser feito com cartão de crédito.

Assista o vídeo da Mega da Virada

Quantos números você ganha na Mega da Virada?

Para ganhar na Mega da Virada, é preciso acertar os seis números do sorteio. Quando nenhuma aposta acerta os números, o prêmio vai para quem acertar cinco. Se, mesmo assim, nenhum apostador acertar, o prêmio vai para quem acertar quatro números, três, dois e assim por diante.