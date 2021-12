Saiba qual é o último dia para jogar na Mega da Virada 2022

Já pensou em virar o ano com R$ 350 milhões na conta? Esse sonho pode se tornar nesta semana, mas os apostadores precisam ficar atentos ao último dia para jogar na Mega da Virada 2022.

Quem ainda não tem seu bilhete registrado pelas loterias Caixa pode ficar de fora no sorteio do concurso especial que está se aproximando. E como regra do último sorteio do ano da Mega-Sena, o prêmio não acumula.

Contudo, ainda não houve um sorteio do concurso especial que não tivesse aposta premiada com as seis dezenas do resultado. Para quem vai esperar o último dia para jogar na Mega da Virada 2022 deve tomar cuidado com o horário.

Qual é o último dia para jogar na Mega da Virada 2022?

O último dia para jogar na Mega da Virada é o mesmo que o dia do sorteio: 31 de dezembro. Porém, a venda de apostas será encerrada mais cedo às 17h (horário de Brasília).

E é possível registrar o jogo tanto presencial, quanto online nos canais eletrônicos das Loterias Caixa: aplicativo e site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O valor mínimo de compra online é de R$ 30 e para chegar no valor os apostadores podem fazer mais jogos, comprar combo de bilhetes ou apostar também em outras loterias.

Como jogar na Mega da Virada?

Um bilhete simples com seis números da Mega da Virada custa R$ 4,50, mas dá selecionar até 15 dezenas para quem quiser ficar mais próximo de ganhar o prêmio. Porém, é preciso desembolsar um valor maior que pode ultrapassar R$ 22,5 mil.

Veja a tabela de preço de acordo com cada número adicionado:

6 números jogados saem por R$ 4,50;

7 números jogados saem por R$ 31,50;

8 números jogados saem por R$ 126,00;

9 números jogados saem por R$ 378,00;

10 números jogados saem por R$ 945,00;

11 números jogados saem por R$ 2.079,00;

12 números jogados saem por R$ 4.158,00;

13 números jogados saem por R$ 7.722,00;

14 números jogados saem por R$ 13.513,50;

15 números jogados saem por R$ 22.522,50.

Além disso, até o último dia para jogar na Mega da Virada 2022 os apostadores podem organizar bolões ou comprar cotas de bolões de casas lotéricas.

Como funciona o bolão?

O bolão da Mega da Virada 2022 sair por no mínimo R$ 10 e tem cota mínima de R$ 5. O bolão tem que no mínimo duas cotas e no máximo 100 cotas, dependendo da quantidade de números no bilhete.

Para quem decidir comprar uma cota de bolão organizado por uma lotérica, poderá pagar uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. O registro de bolão é feito somente em lotéricas.

Mega da Virada 2022

Os números da Mega da Virada 2022 serão sorteados a partir das 20h no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo. O evento será transmitido ao vivo no canal da Caixa no Youtube e na página Loterias Caixa do Facebook.

Veja também: Como aumentar as chances de ganhar na Mega da Virada 2021?