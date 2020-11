Mega Sena 2316 acumula e prêmio vai a R$ 34 milhões; veja dezenas

Nenhum apostador acertou os seis números da Mega Sena 2316 sorteados neste sábado (8), no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Os números sorteados no resultado da Mega Sena foram: 49-11-56-43-52-02.

Nenhuma aposta levou a bolada que já estava acumulada. Por outro lado, 56 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam o prêmio de R$ 57.345,38. Já 3.984 mil apostas marcaram quatro acertos e vão receber R$ 1.151,51 da Mega Sena 2316.

Acumulada, a estimativa de prêmio do concurso 2317 da Mega Sena é de R$ 34 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Como apostar na Mega Sena acumulada?

A Mega Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar de 6 a 15 números do volante da Mega Sena.

Quanto custa a aposta

A aposta mínima custa R$ 4,50. Sendo assim, para levar o prêmio, o apostador precisa acertar seis dezenas, de 1 a 60. Além disso, existem outras modalidades de aposta como surpresinha, teimosinha e bolão. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 22.522,50.

Confira a tabela de preços de acordo com a Caixa:

6 números jogados: R$ 4,50

7 números jogados: R$ 31,50

8 números jogados: R$ 126

9 números jogados: R$ 378

10 números jogados: R$ 945

11 números jogados: R$ 2.079

12 números jogados: R$ 4.158

13 números jogados: R$ 7.722

14 números jogados: R$ 13.513,50

15 números jogados: R$ 22.522,50.

Além disso, para ter a chance de levar o prêmio, as apostas precisam ser feitas até às 19h (Horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas ou s ou no site oficial da Caixa: www.loterias.caixa.gov.br.

Como apostar na Mega Sena pela internet?

O valor mínimo de apostas pela internet, porém, é de R$ 30. A aposta é paga com cartão de crédito. O apostar deve fazer um cadastro com o CPF no site da Loterias Online para jogar. Ademais, para participar também é preciso ter mais de 18 anos.

Qual é a chance de ganhar?

A probabilidade de uma pessoa acertar o resultado da Mega Sena e garantir o prêmio máximo da sena com, o jogo simples de seis números, é de uma em 50.063.860, de acordo com a Caixa. Entretanto, com mais dezenas na aposta o apostador aumenta suas chances de ganhar.

