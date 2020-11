Mega-Sena 2321: aposta de Maceió fatura o prêmio de R$ 3 milhões

Uma aposta de Maceió, em Alagoas, garantiu sozinha o prêmio da Mega-Sena 2321 desta quarta-feira, 25 de novembro. O apostador campeão levou a bolada de R$ 3.036.906,71. Os números sorteados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, foram: 14 25 28 41 43 46.

Nas demais faixas do sorteio, 40 apostas ganharam R$ 41.215,16 com 5 acertos. Já com 4 acertos, 2.494 apostas garantiram R$ 944,32.

Confira mais detalhes sobre o resultado da Mega-Sena 2321 por aqui.

Como receber o prêmio da Mega-Sena 2321?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertar o resultado da Mega-Sena 2321, há duas opções.

Caso o prêmio seja menor que R$ 1.332,78, é bem simples, basta ir até uma lotérica para receber. Entretanto, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa.

Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio. E lembre-se de levar o bilhete premiado junto dos documentos pessoais.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado, 28 de novembro, às 20h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio.

O resultado do sorteio pode ser acompanhado em transmissão ao vivo pela Caixa no Youtube.