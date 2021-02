Mega-Sena 2343 tem prêmio de R$ 7,5 milhões; veja como apostar online

Concorrer ao prêmio de R$ 7,5 milhões da Mega-Sena 2343 desta quarta-feira, dia 10 , pode ser mais fácil do que parece. Certamente, por causa da praticidade que muitas pessoas podem ter registrando suas apostas pelo aplicativo ou site das Loterias Caixa.

O sorteio da modalidade está previsto para começar às 20h e, portanto, a Caixa só fará a captação das apostas até às 19h de quarta-feira. Além disso, contará com transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa.

Tanto para o aplicativo, quanto para o site (http://www.loteriasonline.caixa.gov.br), o apostador segue o mesmo caminho para fazer o jogo. Contudo, independente da escolha do meio eletrônico, um cadastro informando os dados pessoais deve ser feito.

Além disso, o valor mínimo de compra é de R$ 30. Dessa maneira, dá para fazer sete apostas na Mega-Sena 2343 ou tentar a sorte em outras modalidades também.

Como apostar online na Mega-Sena?

Para apostar na Mega-Sena, ao entrar no aplicativo ou site Loterias Caixa, o apostador deve primeiro informar se tem 18 anos ou mais. Em seguida, será direcionado para a página central com todas as modalidades disponíveis para jogar.

Existem duas opções para fazer a compra das apostas nos canais eletrônicos: Combo de Apostas ou Todos os Produtos.

Em Combo de Apostas, na categoria Super Milionário, já tem formado o conjunto com os sete jogos da Mega-Sena 2343 no valor de R$ 31,50, cada uma sai por R$ 4,50. Entretanto, a combinação de números acaba sendo escolhida aleatoriamente pelo sistema.

Contudo, ainda pode adicionar mais apostas, caso o comprador queira. Já em Todas as Loterias, como o próprio nome diz, estão todas as modalidades lotéricas.

Dessa forma, o apostador pode escolher em quais modalidades, além da Mega-Sena 2343, quer concorrer e seus números da sorte.

Para finalizar a compra nos canais online, o único meio de pagamento permitido é o cartão de crédito. Para compras futuras, existe a opção de salvar os dados do cartão.

Quanto rende o prêmio da Mega-Sena 2343 na Poupança?

Caso o sortudo queira deixar o prêmio da Mega-Sena 2343 na Poupança, inicialmente, o rendimento será de R$ 9 mil. Para quem trabalha, pode dar adeus ao emprego e viver do jeito que sempre sonhou com o novo “salário”.

Dessa forma, terá independência financeira e, se souber administrar o valor, nunca mais terá dor de cabeça com contas para pagar.

Qual é a chance de faturar o prêmio?

A chance de ganhar na Mega-Sena 2343 e faturar o prêmio é de uma em mais de 50 milhões. Contudo, nas demais faixas, de acerto parcial do resultado, a probabilidade aumenta: