Mega-Sena 2347 acumula e prêmio sobe para R$ 50 milhões

Ninguém conseguiu acertar a faixa principal da Mega-Sena 2347 desta quarta-feira (24). Como não teve ganhadores, o prêmio acumulou e agora vale R$ 50 milhões no próximo concurso. As dezenas premiadas hoje foram 17 – 58 – 09 – 60 – 30 – 08.

Teve ganhador na Mega-Sena de hoje?

Nenhuma aposta conseguiu acertar as seis dezenas do resultado da Mega-Sena 2347. No entanto, nas faixas de menor valor, o concurso ainda pagou diversos prêmios aos apostadores. Confira:

Na quina, 74 apostadores foram premiados com R$ 46.850,78. Já na quadra, o prêmio de R$ 899,85 saiu para 5.504 apostadores.

6 acertos – Não houve ganhadores

5 acertos – 74 apostas ganhadoras, R$ 46.850,78

4 acertos – 5.504 apostas ganhadoras, R$ 899,85

Leia mais informações sobre o resultado da Mega-Sena 2347 de hoje por aqui.

Próximo sorteio da Mega-Sena

Quer ter a chance de levar R$ 50 milhões? A bolada será sorteada no próximo sábado, dia 27 de fevereiro, às 20 horas. O jogo custa R$ 4,50 e pode ser feito em qualquer casa lotérica ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br) até uma hora antes da premiação.

O valor arrecadado com o concurso da Mega-Sena não é totalmente revertido em prêmio para o ganhador. Parte do montante é repassada ao governo federal para investimentos nas áreas de saúde, educação, segurança, cultura e esporte.

Além disso, há despesas de custeio do concurso, imposto de renda e outros, que fazem com que o prêmio bruto corresponda a 46% da arrecadação. Dessa porcentagem: