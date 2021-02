Mega-Sena 2348 de sábado tem prêmio de R$ 50 milhões (27/2)

A bolada de R$ 50 milhões da Mega-Sena 2348 pode sair neste sábado (27/2) para quem conseguir acertar as seis dezenas do jogo. Com esse valor, a modalidade consegue fazer até 50 novos milionários no país que poderão ter a vida que sempre sonharam.

Este será o 17º sorteio da Mega-Sena este ano, e, por enquanto, o maior prêmio já sorteado em 2021 pelas Loterias Caixa. No último concurso, os números sorteados foram: 08 09 17 30 58 60.

Como apostar online na Mega-Sena 2348 de sábado (27/2)?

Apostar online na Mega-Sena 2348 não é difícil. Os jogadores só precisam, inicialmente, baixar o aplicativo ou acessar o site Loterias Caixa e fazer um cadastro caso não tenham.

Entretanto, diferente das casas lotéricas, nos canais eletrônicos, o valor mínimo de compra é de R$ 30. Portanto, dá para fazer mais de um jogo na mesma modalidade e em outras também para conseguir atingir o valor.

A aposta simples da Mega-Sena 2348, de seis números, sai por R$ 4,50 e pode ser feita até às 19h do dia 20 pela internet. A forma de pagamento aceita é somente por meio de cartão de crédito.

Com quantos números ganha prêmio na Mega-Sena?

Com quatro números acertados, os apostadores já ganham prêmio na Mega-Sena 2348. Entretanto, o valor não será tão alto quanto o da faixa principal:

35% do prêmio bruto vai para os acertadores da sena;

19% vai, assim, para os acertadores da quina;

19% também são distribuídos para os acertadores da quadra;

Quais os números que mais saem na Mega-Sena?

A Mega-Sena já realizou mais de 2,3 mil concursos e alguns números saíram mais vezes nos resultados que outros. São eles: 10, 53, 42, 33, 05, 04, 23, 27, 28, 37.

Número 10: sorteado 267 vezes

sorteado 267 vezes Número 53: sorteado 267 vezes

sorteado 267 vezes Número 42: sorteado 258 vezes;

sorteado 258 vezes; Número 33: sorteado 257 vezes;

sorteado 257 vezes; Número 05: sorteado 257 vezes;

sorteado 257 vezes; Número 04: sorteado 256 vezes;

sorteado 256 vezes; Número 23: sorteado 256 vezes;

sorteado 256 vezes; Número 27: sorteado 252 vezes;

sorteado 252 vezes; Número 28: sorteado 251 vezes;

sorteado 251 vezes; Número 37: sorteado 250 vezes;

Qual é chance de acertar o resultado da Mega-Sena 2348?

A chance de uma aposta levar o prêmio de R$ 50 milhões da Mega-Sena 2348 com apenas uma aposta é de uma em mais de 50 milhões.