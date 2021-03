Mega-Sena 2349: saiba apostar para ganhar o prêmio de R$ 2,5 milhões

Nesta quarta-feira (03), às 20h, a Mega-Sena 2349 sorteia o prêmio de R$ 2,5 milhões e ganha quem acertar as seis dezenas. As apostas, para concorrer ao valor, já podem ser feitas tanto em casas lotéricas, quanto pelos canais eletrônicos.

No último sorteio, a Mega-Sena entregou mais de R$ 49,3 milhões para uma aposta da capital do Rio de Janeiro, sendo esse o seu maior prêmio do ano até o momento. As dezenas sorteadas no concurso foram: 02 03 07 48 51 54.

De acordo com as Loterias Caixa, até às 19h do dia do sorteio, é possível registrar o jogo para tentar a sorte de levar os R$ 2,5 milhões.

Como apostar na Mega-Sena?

Para quem deseja apostar na lotérica, basta pegar disponível um volante da Mega-Sena 2349 e selecionar as dezenas da sorte. A aposta mínima sai por R$ 4,5, mas o jogador consegue adicionar mais números ou participar de bolão para aumentar a chance de ganhar.

Já para as pessoas que preferem evitar filas, os canais eletrônicos, certamente, são uma opção. Pelo celular, é necessário baixar o aplicativo Loterias Caixa e realizar um cadastro para criar uma conta.

Pelo computador, os jogadores podem acessar o site das Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Também precisam fazer um cadastro na plataforma, caso ainda não tenham para concorrer na Mega-Sena 2349.

Nos canais eletrônicos, o valor da venda precisa ser de no mínimo R$ 30 e o meio de pagamento aceito é somente o cartão de crédito. Portanto, é necessário fazer mais apostas na ou adicionar mais números no volante virtual.

Quanto custa o jogo da Mega-Sena?

O jogo simples da Mega-Sena 2349 sai por R$ 4,50, mas os jogadores selecionar mais dezenas em uma mesma aposta para aumentar a chance de ganhar. Dessa forma, os valores são os seguintes:

sete números custa, assim, R$31,50;

oito úmeros custa, assim, R$126,00;

nove números custa, assim, R$378,00;

10 números custa, assim, R$945,00;

11 números custa, assim, R$2.079,00;

12 números custa, assim, R$4.158;

13 números custa, assim, R$7.722,00;

14 números custa, assim, R$13.513,5;

15 números custa, assim, R$22.522,50;

Com quantos números ganha prêmio na Mega-Sena?

A partir de quatro números acertados, os apostadores já ganham prêmio. Ou seja, dá para ganhar dinheiro na Mega-Sena 2349 mesmo sem marcar as seis dezenas do resultado.

Entretanto, o valor não será tão alto quanto o da faixa principal:

35% do prêmio bruto vai para os acertadores da sena;

19% vai, assim, para os acertadores da quina;

19% também são distribuídos para os acertadores da quadra;

Qual é chance de acertar o resultado?

A chance de uma aposta levar o prêmio de R$ 2,5 milhões da Mega-Sena 2349 com apenas uma aposta é de uma em mais de 50 milhões.