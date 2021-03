Mega-Sena 2350 pode pagar R$ 22 milhões no sábado – 06/03/2021

Já pensou em nunca mais precisar trabalhar e só curtir os dias se divertindo? Certamente, o prêmio de R$ 22 milhões da Mega-Sena 2350 pode proporcionar a qualidade de vida que muitas pessoas já sonharam em ter.

Contudo, para ganhar o terceiro maior prêmio do ano, os apostadores que fizerem apenas um jogo, terão uma chance em mais de 50 milhões para cravar o resultado. As seis dezenas do concurso serão sorteadas neste sábado, dia 06, a partir das 20h (horário de Brasília).

No último sorteio da Mega-Sena, o prêmio de R$ 2,5 milhões saiu para uma aposta de Curitiba que acertou o resultado ( 05 10 25 32 49 54 ).

Como jogar na Mega-Sena?

Para participar da Mega-Sena 2350, os jogos devem ser registrados até às 19h tanto em casas lotéricas, quanto nos canais eletrônicos. Pelo aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), quem quiser tentar a sorte precisa criar uma conta.

A aposta de seis números sai por R$ 4,50, mas para fazer o jogo online, é necessário que o valor da compra seja de no mínimo R$ 30. Para isso, as Loterias Caixa têm três opções: fazer mais apostas até completar o valor; adicionar números na aposta; ou participar do sorteio de outras modalidades também.

Com quantos números ganha prêmio na Mega-Sena?

A partir de quatro números acertados, os apostadores já ganham prêmio. Ou seja, dá para ganhar dinheiro na Mega-Sena 2350 mesmo sem marcar as seis dezenas do resultado.

Entretanto, o valor não será tão alto quanto o da faixa principal:

35% do prêmio bruto vai para os acertadores da sena;

19% vai, assim, para os acertadores da quina;

19% também são distribuídos para os acertadores da quadra.

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Contudo, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Portanto, após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

