Mega-Sena 2360: prêmio de R$ 22 milhões pode sair nesta quinta [08/04]

A Mega-Sena realiza hoje, quinta-feira, o segundo sorteio da Mega-Semana de Páscoa, concurso 2360, a partir das 20h. O prêmio está acumulado em R$ 22 milhões e pode sair para o apostador que conseguir acertar as seis dezenas do resultado.

Se mais de uma pessoa cravar os números, o valor será distribuído igualmente entre as partes. Se um apostador ganhar sozinho e aplicar o dinheiro na Poupança, de acordo com a corretora Easynvest, no primeiro mês terá um rendimento de R$ 26,4 mil.

Para concorrer a bolada da Mega-Sena 2360, os apostadores podem fazer o jogo até às 19h em casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

Mega-Sena 2360

O jogador pode marcar de seis a 15 dezenas no volante de forma manual ou aleatória – pelo sistema. A aposta simples de seis números sai por R$4,50, mas conforme o jogador acrescenta dezenas, o valor pode chegar a R$22,5 mil.

A probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio principal da Mega-Sena 2360 acertando as seis dezenas com o jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. Mas a modalidade também premia apostas que acertam cinco e quatro números e, nessas faixas, a chance aumenta para, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.

